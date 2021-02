El PRI con candidato, el resto busca talentos y dirigentes

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Desde noviembre del año pasado, el Comité Ejecutivo Nacional –CEN- del Partido Revolucionario Institucional –PRI- decidió que para Puebla José Chedraui Budib punteaba en sus encuestas para buscar la presidencia municipal de la capital, con o sin alianza o coalición alguna. Luego llevar adelante la coalición “Va por México” con el PAN y el PRD –en la cual cada partido propondría su aspirante para posteriormente definir al representante de los 3 partidos- y ante el avance del proceso para la elección del próximo 6 de junio, decidieron, en el CEN, “lanzar al ruedo” al empresario Pepe Chedraui, ex diputado local priísta, mediante un video que ya circula en redes sociales y en el que se dirige a sus “…amigas y amigos que me han estado apoyando y preguntando si estamos interesados en participar por la alcaldía poblana…, comenta que se debe “ser muy respetuosos de los tiempos que marcan la ley…, y “que sería un gran honor para mí participar por la presidencia municipal de Puebla”. Enfatiza que “la única forma de recuperar la presidencia municipal es unidos y con trabajo conjunto”. Este es el abanderado por el PRI, hasta el momento…pues siempre llegan ventarrones que dañan las estructuras que hacen necesaria la intervención de los especialistas en reingenierías políticas…

Si vamos por Acción Nacional el desencuentro entre Eduardo Rivera Pérez y batería que representa la presidenta estatal, Genoveva Huerta ha impedido la propuesta de algún pretendiente formal, eso sí, nos comentan que “Lalo no va”. A esto se agrega que hace unos días Francisco “Paco” Fraile García, secretario general blanquiazul dijo que la candidatura al municipio de Puebla no se ha definido pues en algunos municipios hay varios candidatos. La reunión que hubo la semana pasada en el CEN con Marco Cortés los dejó en brasas, es decir dentro de la casa sacan muchas chispas.

Los perredistas no tienen figuras de relieve, tanto que Roxana Luna Porquillo, presidenta del X Consejo Nacional de ese partido lanzó el anzuelo a Rivera Pérez para que sea su propuesta por la capital poblana en el proceso electoral pues reconocen que el exalcalde cuenta con todos los merecimientos para ocupar nuevamente el Palacio Municipal. Se supone que al formalizar la coalición decidieron que habría un candidato de cualquiera de los tres partidos, los panistas, no quieren a Eduardo, en el PRI ya decidieron por Pepe y el PRD ya abrió la puerta para rescatar a Rivera Pérez, entonces qué… quieren la presidencia, pero no tienen candidato firme. Tan no lo tienen que todos los partidos políticos, y son todos, le ofrecieron al rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortíz, “la oportunidad” de ser su abanderado. La respuesta fue NO…

En tanto los de enfrente, Morena, apenas ayer sábado, les abrieron el hándicap en el CEN de Mario Delgado Carrillo y de inmediato empezaron los registros, todo por la vía virtual, de los aspirantes a diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. Los suspirantes tienen toda esta semana para enviar sus papelitos pues el próximo domingo, 7 de febrero, allá en Ciudad de México, recibirán “el bonche” de los que aspiran a las Presidencias Municipales. Y así el día 21 recibirán las peticiones para diputaciones locales y el día 28 terminan con el registro de prospectos para las regidurías y sindicaturas. Todos los registros se realizarán en la página de MORENA creada para este efecto: https://registrocandidatos.morena.app… Por allá del 3 de abril, hechos los análisis, “no pos si”, de la documentación de los aspirantes, la Comisión Nacional de Elecciones dará su fallo. Que podrá consultarse en la página oficial del partido: https://morena.si/…enterados…gracias…

Eso ocurre en los partidos “grandes”, Respecto al resto de los institutos políticos, nacionales, pues faltan los locales, Movimiento Ciudadano, donde solo los chicharrones de Fernando Morales Martínez “truenan” y los “nuevos”, han metido el acelerador buscando prospectos y a la vez a quienes serán sus dirigentes, por lo menos en los principales municipios y de inmediato tomarles la protesta correspondiente pues el tiempo apremia. Eso hace en Fuerza por México de Rafael Moreno Valle Buitrón, en Redes Sociales Progresistas Ramón Fernández Solana y por el Partido Encuentro Social –PES-, perdón, es Solidario, también PES jr, con Francisco “Paco”, Ramos Montaño, siguiendo las indicaciones de quien manda aquí en ese organismo, creo que se llama Fernando Manzanilla Prieto y es diputado federal, el sí por el PES anterior…

Y mientras los partidos políticos sacaron a recreo a los políticos y los “exploradores” han salido en busca de nuevos prospectos a ocupar importantes puestos de elección popular, el Instituto Nacional Electoral –INE- en Puebla, presidido por, Marcos Rodríguez del Castillo, y el Organismo Público Local Electoral –OPLE-, encabezado por Miguel Angel García Onofre, trabaja, conjuntamente en materia de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Registro Federal de Electores, y han resaltado la importancia de observar estrictas medidas de salud y protocolos para enfrentar la pandemia por Covid-19, en el desarrollo de las actividades electorales. En la pasada sesión ordinaria virtual del Consejo Local del INE celebrada el pasado viernes, Rodríguez del Castillo informó que como resultado del trabajo conjunto con el IEE se establecieron compromisos relativos a temas como la comunicación interinstitucional en materia de quejas y denuncias, el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, además de que se han establecido los canales de comunicación institucionales para determinar la ubicación de casillas. Durante la sesión, también se dieron a conocer las medidas para cumplir con los protocolos de atención sanitaria y protección a la salud en el desarrollo de las diversas actividades del Proceso Electoral, con motivo de la pandemia del COVID-19…

La semana pasada por diversas circunstancias fallecieron el conocido sacerdote Froilán González Pérez, originario del poblado de Tochtepec; el 25 diciembre de 2009, el papa Benedicto XIII lo designó monseñor como prelado de honor de su santidad. Muchos años estuvo al frente del templo de Nuestra Señora de La Candelaria de Guadalupe en el barrio de Xonaca. Fue secretario particular de los arzobispos Octaviano Márquez y Toríz y Rosendo Huesca Pacheco y trabajó 25 años con los medios de comunicación, estuvo 53 años de servicio…Por otra parte también fallecieron don Alberto Pellico Agueros quien estuvo al servicio de instituciones españolas, y fue Presidente de la Sociedad Española de Beneficencia de Puebla, y el empresario y político, Gonzalo Bautista Huerta…Nuestras condolencias a sus familiares y amigos así como a muchas personas más, que han sido víctimas de la pandemia del Covid-19, que está diezmando a la población mundial…Ante el agravamiento del problema es importante tomar las medidas necesarias como son tomar la sana distancia, usar cubre bocas, no acudir a centros de grandes concentraciones y lo fundamental, quedarse en casa…Cuídate tú, así cuidaras a todos…Hasta la próxima…D.M.

De última hora nos llega un boletín donde Norma Romero Cortés aspirante a la candidatura independiente por la capital de Puebla informa que presentó dos Juicios Ciudadanos ante la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF porque considera que el Consejo General del IEE viola los derechos político electorales de la única aspirante a candidata independiente por la capital poblana e invita a levantar la voz y no permitir que los derechos constitucionales legítimamente ganados por la sociedad sean violados por cualquier institución u organismo. Expone que el pasado sábado junto con su abogado, José Alfonso Aguilar García, atendieron alegatos por videoconferencia de los juicios SCM-JDC-29/2021 y SCM-JDC-34/2021, relacionados entre otros temas, con la omisión del Consejo General del IEE, que se niega a dar respuesta a diversas solicitudes respecto de las actividades para recabar el apoyo de la ciudadanía y a la falta de legitimidad por parte del Consejero Presidente para dar respuesta a las referidas solicitudes. Norma Romero lamentó que exista esta clase de actitudes, donde la voz de una ciudadana con aspiraciones legítimas, no es escuchada, sobre todo porque es evidente que la emergencia sanitaria dejo inactiva una buena parte de labores en la entidad, entre ellas, trabajos que permitieran cumplir con la obtención de 39 mil 711 firmas ciudadanas para alcanzar el registro…