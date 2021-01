En febrero, México contará con 6 millones de vacunas anti Covid-19: AMLO al reaparecer-| Video

Aristegui Noticias

En febrero México tendrá a disposición cerca de 6 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19, anunció este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un video difundido por YouTube, el Presidente agregó que para marzo se contará con el doble de vacunas, es decir, 12 millones de dosis en total.

El Ejecutivo federal recordó que tuvo una llamada con el presidente ruso Vladimir Putin para abordar sobre la compra de vacunas Sputnik V, las cuales se espera que lleguen para finales de la próxima semana. Se esperaba que arribaran 200 mil dosis, pero el mandatario aseguró que serán alrededor de 870 mil.

Respecto a las vacunas fabricadas por AstraZeneca/Oxford, aseguró que comprarán 870 mil dosis en la India para el mes de febrero, aparte de las que se envasarán en nuestro país.

Asimismo, indicó que tuvo contacto con el gerente general de la farmacéutica Pfizer, quien se comprometió a adelantar las entregas de las dosis de su vacuna.

“Se comprometieron a adelantarnos las entregas, porque se habían suspendido; es muy probable que a partir del día 10 de febrero se reinicien las entregas. Ahí van a ser un millón 500 mil dosis“, puntualizó.

Además, por parte del programa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) COVAX, México recibirá un millón 800 mil dosis de antígeno en el transcurso de febrero, sin especificar de qué empresa farmacéutica.

Adelantó que la vacuna realizada por CanSino y estudiada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), está por aprobarse.

“De modo que vamos a tener para febrero alrededor de 6 millones de dosis de vacunas, y en marzo vamos a contar con el doble”.

Por otra parte, después de 5 días de haber informado que resultó positivo a Covid-19, López Obrador aseguró sentirse mejor y decidió mostrarse para atajar rumores sobre su estado de salud.

“Todavía tengo Covid, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé para comunicarme con ustedes”, dice el Ejecutivo.

El mandatario agradeció a los ciudadanos y servidores públicos -tanto simpatizantes de la 4T como adversarios políticos- por sus muestras de cariño y solidaridad para que pueda salir avante de esta enfermedad respiratoria.