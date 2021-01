Eduardo Rivera y el curioso dilema de ganar afuera…pero con el riesgo de perder adentro

Debate

Por Roberto Desachy

Hasta donde se sabe, ninguno de los tres principales actores políticos de Puebla está empeñado en que Eduardo Rivera Pérez no sea el próximo presidente municipal de la capital, ya que ni el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz o la alcaldesa de la Angelópolis, Claudia Rivera Vivanco, le han declarado la guerra.

Y la precandidatura de Gabriel Biestro Medinilla por Morena y sus aliados genera más burlas e ironías que temor, como lo demuestra el hecho de que jocosamente le llamen “el nuevo Zavalita” ante un personaje que se ha dedicado a ganar rechazo, animadversión y no adhesiones: Vídeos desde Puebla: Atacar a la BUAP, otro grave error de Gabriel Biestro y Francisco Romero Serrano

Así que cualquiera pensaría que es solamente cuestión de tiempo para que Rivera Pérez regrese al palacio municipal. Pero no es así, porque la oposición que podría no enfrentar ante el gobernador del estado, el rector de la más importante universidad de Puebla, la edila de la ciudad más poblada de la entidad y, pese al enorme divisionismo morenista, la resistencia que enfrenta no es menor, ya que viene de su propio partido: El PAN.

Y para muestra un botón: El pronunciamiento que lanzó el panista Héctor Vera Arenas para pedirle a su dirigente nacional, Marko Cortés, incluir al ex edil de Puebla Luis Paredes Moctezuma como precandidato a la alcaldía e impedir un posible choque de trenes entre los seguidores de Eduardo Rivera y los de Genoveva Huerta: Las canicas de Genoveva en el 2021

PANISTAS PUEDEN SER LOS PEORES ENEMIGOS…DE LOS PROPIOS PANISTAS

Aunque Paredes Moctezuma se ha descartado como aspirante a algún cargo en el 2021, lo cierto es que incrementó su activismo político, se acercó a Genoveva Huerta e, incluso, algunos panistas señalan que el propio ex presidente municipal de Puebla comenzó a manejar la posibilidad de buscar la candidatura hace cerca de 3 meses.

Es claro que el destape de Héctor Vera Arenas resulta un elemento de jocosidad al interior del albiazul, ya que Luis Paredes no está contemplado en el CEN como precandidato a la alcaldía y Marko Cortés ha enfatizado que el más viable aspirante es el propio Eduardo Rivera: Tres morenovallistas y dos tradicionales, los amarrados por el PAN nacional para el 2021

No, Luis Paredes no sería un adversario interno peligroso para Eduardo Rivera…a menos que el pronunciamiento de Héctor Vera Arenas no haya sido un desesperado intento de llamar la atención del funcionario paredista, sino parte de una estrategia tejida en la dirigencia estatal del PAN por obstaculizar a Eduardo Rivera.

Al interior del grupo de Eduardo Rivera no se puede descartar que el encuentro de Genoveva Huerta con Luis Paredes y el reciente destape de éste no hayan sido producto de la casualidad, sino maniobras para ponerle cuesta arriba la obtención de la candidatura: Genoveva Huerta: Proyectar o empinar al PAN Puebla

OPERAR A FAVOR DEL PAN…O DE SÍ MISMA

Sobre todo, si se toma en cuenta que otros dos panistas con los que se reunió la presidenta estatal del blanquiazul, Marcelo García Almaguer y el ex gobernador Tony Gali Fayad, tampoco son admiradores de Eduardo.

¿De cara al 2021, Genoveva Huerta está operando al interior del PAN a favor del partido y quienes vayan a ser candidatos…o de ella misma?, ésta es la pregunta que Rivera Pérez y sus allegados no dejan de hacerse, principalmente porque saben que su precandidato todavía no consigue limar asperezas con personajes que en un tiempo lo apoyaron a muerte, pero que hoy, quizás, están más cerca de Genoveva que de él, como Rafael Micalco, Pablo Rodríguez Regordosa o su esposa, Mónica Rodríguez.

Además, Eduardo Rivera y sus allegados son vistos –al interior del albiazul- como un grupo demasiado cerrado, con alianzas frágiles que no garantizan mucho para que lo apoyen personajes con peso en el partido, como Humberto Aguilar Coronado, Ana Teresa Aranda o el propio Tony Gali, quien podría estar más dispuesto a respaldar a Genoveva y/o a Oswaldo Jiménez que a su predecesor en el ayuntamiento de Puebla.

Así que, efectivamente, Eduardo Rivera podría tener el camino más o libre para ser el próximo presidente municipal de Puebla…pero solo al exterior del PAN.

*Marko Cortés Mendoza*

Jefe Nacional del PAN

*Genoveva Huerta Villegas*

Presidente del CDE del PAN Puebla

*José Luis de Ovando Patrón*

Delegado del CEN en Puebla

*Jesús Zaldívar Benavides*

Presidente del CDM PAN Puebla

*Respetables dirigentes de nuestro partido:*

Vemos con enorme preocupación la *pugna interna por la definición de nuestro candidato a la presidencia municipal de Puebla capital* y consideramos fundamental eliminar su factor determinante, que lo es el empecinamiento de dos líneas que apoyan a diferentes aspirantes -valiosos elementos- que mucho pueden aportar en tanto diluyan sus confrontaciones y *converjan en el apoyo a un tercero.*

*Es clave para el buen resultado de la elección de legisladores y alcaldes en todo el Estado, tener un muy buen candidato a la presidencia de nuestro municipio, y analizando perfiles hemos concluido que EL INDICADO ES EL ARQ. LUIS PAREDES MOCTEZUMA.*

Quien proponemos fue acusado de multitud de faltas. Incluso fue expulsado de nuestro partido por dichas supuestas transgresiones, sin embargo, al ser juzgadas estas por tribunales imparciales (los anteriores eran manejados por el _Gober Precioso_) resultó inocente y ello sin apoyos políticos de ninguna índole.

Esto es determinante, pues queda claro que *NO ES EL TÍPICO MILITANTE DEL _PRIANredé_,* ni tampoco del morenovallismo, quien intentó inhabilitarle cuando cualquier supuesta falta había prescrito. Adicionalmente, sus obras y acciones -en su momento muy controvertidas- han resultado soluciones eficaces para la ciudad sin los supuestos vicios que sus detractores señalaban. Sin duda aportará interesantes proyectos para el futuro de nuestra ciudad.

*Líder efectivo* al que se le reconoce por su visión, claridad y gran capacidad de realización. En el PAN no tiene grupo, pero puede convocar e incluir a quienes alinean con ambas alas en la disputa actual- *pues tiene muchos seguidores,* dado que durante su gestión incluyó al panismo de a pie sin distinción de grupos. No habría vencedores ni vencidos, sino *una opción que dé certeza de inclusión y EXPECTATIVAS DE VICTORIA a todo el panismo del Estado.*

*La sola mención de su posible elección como nuestro candidato sin duda alterará los escenarios electorales del 2021,* pues los adversarios sabrán que estarán ante un actor fuerte, que ya superó las pruebas más duras *teniendo en contra A TODAS las fuerzas políticas del Estado* y con un discurso inspirador para el pueblo y consistente para los dirigentes sociales.

Hemos consultado a numerosos miembros activos del partido, y *es abrumadora la aceptación a nuestra propuesta,* que se finca no en la aparición de uno más en la absurda contienda, sino en la de *UN TERCERO EN DISCORDIA* que sume a todos y que genere ánimo de triunfo en la totalidad de los panistas.

*Derrotar a quienes están destruyendo a México exige convocar a nuestros más recios y experimentados militantes,* sobre todo a conquistar las posiciones que a su vez deriven de los triunfos colaterales. La victoria en Puebla capital lleva implícita la de muchos otros municipios y distritos, *ELLO IMPLICA DECISIONES AUDACES COMO LA QUE AQUÍ PROPONEMOS.*

Reiterándoles nuestro respeto y apoyo, les conminamos a medir y en su caso a asumir nuestra propuesta.

Responsables de la publicación: Héctor Vera Arenas.

Contacto: Cel 2227 53 31 66 hectorjaviervera@yahoo.com.mx

_Como era de esperarse, casi todos los militantes consultados -en la capital- ya están comprometidos con uno o con otro, sin embrago casi en su totalidad vieron con agrado nuestra propuesta. En el interior del estado, la respuesta favorable ha sido abrumadora._