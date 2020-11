Las personas jóvenes con EPOC son más afectadas de lo que se creía, revela un estudio mundial

Staff/Rossi

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo 251 millones de personas viven con EPOC, de las cuales 4.5 millones son mexicanas.

Una encuesta internacional, realizada por Boehringer Ingelheim en 1,375 adultos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), destaca el impacto físico y psicosocial que esta condición de salud tiene en quienes la padecen, sobre todo población de 45 a 54 años de edad.

Este conocimiento, revelado en el marco del Día Mundial de la EPOC (18 de noviembre), es novedoso y relevante, pues tradicionalmente el enfoque médico ha sido en los grupos de mayor edad, dejando al descubierto la necesidad de estudiar mejor a los pacientes más jóvenes.

Los datos del estudio, publicado en la revista especializada Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, revelan que la enfermedad tiene un gran impacto físico y psicosocial, particularmente en el rango de pacientes de 45-54 años de edad comparados con los mayores de 65. El grupo de menor edad fue más afectado en su bienestar y en sus actividades cotidianas debido a que presentaban síntomas con mayor intensidad.

El autor principal, el Neumólogo Richard Dekhuijze, profesor en el Centro Médico Universitario de Radboud en Nijmegen, Países Bajos, destacó que esta es una de las pocas encuestas en las que se analiza cómo afecta la EPOC en diferentes grupos de edad. “Como profesionales de la salud, tenemos que darnos cuenta de que la misma enfermedad tiene un impacto distinto en cada paciente y que debemos hacer caso a esto para adaptar y optimizar el tratamiento a sus necesidades”.

El estudio analizó el impacto de la EPOC en varias actividades y, en todas ellas, sorprendentemente la afección fue mayor en el grupo de 45-54 años comparado contra los mayores de 65 años, arrojando los siguientes resultados:

Tareas fuera del hogar (37% vs 22%), viajar largas distancias (38% vs 18%) y considerar que la tos o la falta de aire interferirían con sus planes diarios (41% vs 19%).

Falta de bienestar (35% vs 28%) o sentirse abrumados (36% vs 16%).

Necesidad de solicitar ayuda médica (58% vs 18%).

El Dr. Dekhuijzen indicó que estos hallazgos refuerzan la necesidad de que los profesionales de la salud y los pacientes con EPOC, en particular los más jóvenes, trabajen conjuntamente para lograr un tratamiento y terapia óptimos que mejoren sus síntomas y la calidad de vida de ellos y sus familias.

En ese sentido, el Neumólogo Adrián Rendón, Presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax (SMNyCT), comentó que es muy importante enfocar las campañas de diagnóstico de EPOC en el grupo de personas más jóvenes.

Explicó que en la mayor parte de los grandes estudios mundiales sobre la enfermedad el promedio de edad de los pacientes anda alrededor de los 65 años. La principal causa es el tabaquismo, siendo la adolescencia la etapa más frecuente de inicio.

Por tanto, “debemos asumir que el daño pulmonar empieza desde temprana edad y es nuestra responsabilidad buscarlo en cualquier fumador, aunque sea joven. Además, cada vez hay más evidencia de que la EPOC se puede presentar a edades tempranas cuando el desarrollo pulmonar fetal o en la niñez no fue el adecuado”.

“Está claro –agregó– que debemos cambiar nuestro enfoque tradicional con respecto a la espirometría (prueba que permite confirmar la presencia de la EPOC) y recomendarla con anticipación en las personas de riesgo para poder detectar a los pacientes de manera temprana y prevenir la pérdida futura de la función pulmonar con el consecuente deterioro de su calidad de vida”.

En ese sentido, la Dra. Guillermina Muñoz Gallegos, Directora Médica de Boehringer Ingelheim México, Centroamérica y El Caribe, consideró que se vuelve fundamental atender estas necesidades no cubiertas poniendo siempre al paciente en el centro y señaló: “Este nuevo estudio cambiará el paradigma de atención, pues revela que el impacto diario que enfrentan los pacientes más jóvenes con EPOC es generalmente menospreciado. La sociedad está acostumbrada a identificar la enfermedad exclusivamente con personas de la tercera edad y con limitaciones físicas incapacitantes. Ahora, debido a esta investigación, en México y otras partes del mundo podremos identificar los obstáculos que presentan y atenderlos desde un enfoque personalizado, ya que se trata de una población en edad productiva que busca disfrutar una vida plena y sin limitaciones”.

Acerca de la EPOC

Se estima que 251 millones de personas han sido diagnosticadas con EPOC y de estas 4.5 millones son mexicanas. Es una enfermedad progresiva que limita el flujo de aire hacia y fuera de los pulmones. No tiene cura, pero la mayoría de los pacientes pueden manejarla con un plan de tratamiento adecuado donde la broncodilatación juega un papel fundamental.

Acerca de la encuesta

Esta encuesta global de pacientes fue encargada por Boehringer Ingelheim e incluyó a 1,375 adultos de 45 años o más que viven con EPOC. La encuesta en línea se realizó en 11 países que incluyó China, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japón, los Países Bajos, Polonia, España, el Reino Unido y Estados Unidos, y los pacientes se estratificaron por edad (45-54, 55-64 y ≥65 años). Su objetivo fue evaluar el impacto que la EPOC tiene en la vida de los pacientes.

