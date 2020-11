Cuánto de tu presupuesto debes destinar al pago de vivienda y servicios

Staff/Rossi

¿Al final de la quincena no te alcanza? Es momento de que saques papel y pluma. Especialistas consultados por Propiedades.com te dicen cuánto debes destinar al pago de vivienda y servicios.

De acuerdo con Leonardo González, analista Real Estate del portal inmobiliario Propiedades.com, antes de definir tus gastos debes analizar tus objetivos, plan de vida, tu situación laboral y familiar.

Una vez que lo conoces, en GAAL Asesores recomiendan que dividas los servicios básicos en indispensables y no indispensables.

En el primero considera a los servicios de luz o agua. El segundo va al entretenimiento, por ejemplo, una plataforma como Netflix. Este último, si bien no es fundamental, sí influye en tu bienestar y calidad de vida.

¿Cuánto destinar a la vivienda?

Gabriela Miranda y Alfonso Ramírez, directora y socio-fundador y director de ventas de GAAL Asesores —respectivamente— comentan que lo ideal es que los servicios básicos o indispensables representen, máximo, 50 por ciento de tus ingresos.

De ese 50 por ciento, lo ideal es que gastes en vivienda 30 por ciento y el otro 20 se vaya al ahorro.

Sin embargo, detallan que, si pagas hipoteca, es válido que subas ese 30 por ciento a 40 por ciento. Pero, si pagas renta, no es bueno que utilices un porcentaje elevado de tu ingreso porque es una cantidad que no se ajusta a tu nivel de vida. Además, en un futuro, no tienes un retorno real de ese gasto mensual.

Leonardo González opina que uno de los beneficios de asignar la cantidad exacta y necesaria al rubro de vivienda y servicios es que te permite proyectar un plan de vida realista de largo plazo.

Usa la tecnología a tu favor

Una herramienta útil para saber cuánto debes destinar al pago de vivienda y servicios es el Planificador de Presupuesto Personal y Familiar de la Condusef.

Esta plataforma te permite organizarte y conocer la cantidad de gastos que realizas con base en tus ingresos. Así, desarrollarás un plan financiero de manera gratuita y a tu medida.

Para definir tus ingresos es importante que sepas cuál es tu salario neto (después de impuestos), honorarios, prestaciones, etc. En los gastos, que conozcas cuánto destinas al rubro de servicios, gastos familiares, de recreación, impuestos y créditos.

La plataforma también tiene un simulador de meta de ahorro. En esta sección ingresas la cantidad de dinero que quieres generar en un periodo determinado y te dice cuánto debes ahorrar para conseguir tu objetivo.

Ahora que tienes estas herramientas, no lo pienses más y comienza a tomar las riendas de tu dinero. Recuerda que si quieres comprar casa, una de las claves es que tengas finanzas personales sanas.