Bufetes de abogados se retiran de la pelea electoral de Donald Trump

La firma Porter Wright Morris & Arthur, con sede en Ohio, que lidera los esfuerzos de la campaña de Trump para desafiar los resultados de las elecciones presidenciales en Pensilvania se retiró abruptamente de una demanda federal que había presentado el pasado lunes.

En un memorando entregado a la Corte, la firma señaló que tanto los demandantes como Porter Wright Morris & Arthur “han llegado a un acuerdo mutuo de que los demandantes recibirán un mejor servicio si Porter Wright se retira”.

A diferencia de la mayoría de las demandas entabladas por la campaña de Trump, que se dirigieron a pequeños grupos de votos cuya exclusión no cambiaría el resultado de las elecciones, la demanda de Porter Wright en Pensilvania impugnó casi 2,65 millones de votos emitidos por correo, la mayoría por demócratas.

El movimiento del bufete en Pensilvania tuvo lugar luego de que otro bufete de abogados que representa al Partido Republicano en Arizona hiciera lo mismo en ese estado.

“Desde el cierre de la audiencia de ayer, la tabulación de votos en todo el estado ha hecho innecesario un fallo judicial sobre los electores presidenciales”, dijo el abogado de Trump, Kory Langhofer, a un tribunal estatal de Arizona, según Wall Street Journal.

Ademas, de acuerdo con The New York Times, el pasado viernes un destacado abogado de Jones Day, que ha representado las campañas de Trump durante más de cuatro años, dijo a sus colegas durante una videoconferencia que Jones Day no se involucraría en litigios adicionales de la eleciones frente al demócrata Joe Biden.

La campaña de Trump reaccionó con enojo el viernes. “Las turbas de izquierda se abalanzaron sobre algunos de los abogados que representaban la campaña del presidente y se doblegaron”, aseguró Tim Murtaugh, director de comunicaciones de la campaña, en un comunicado.

“El equipo de Trump no se inmuta y continuará su litigio.”, aseguró.