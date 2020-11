Las sexoservidoras piden una zona de tolerancia en el municipio de Puebla

Hipólito Contreras

Las sexoservidoras en Puebla somos víctimas de las autoridades municipales, no nos dejan trabajar, policías vestidos de civil nos dan el levantón, nos amenazan, nos dicen que si hacemos caso omiso nos van a encontrar en los basureros, porque no tenemos ni palabra, ni voz ni voto, porque no somos unas ciudadanas normales, denunció Mónica, sexoservidora.

Sólo pedimos un espacio para trabajar y que nos dejen en paz, las cuestiones que tienen ellos que las arreglen, para eso están las autoridades, que investiguen a fondo.

Denunció que personal de servicios especiales les dan el levantón, “nos manosean nos dicen, nos quieren coquetear sin pagar nada, pero como son autoridades uno no puede oponerse”, señaló.

Nos cobran cien pesos diarios, nos tenemos que cuidar de las camionetas de ayuntamiento, también nos tenemos que cuidar de Martín Juárez, o nos ponen una zona de tolerancia o qué va a pasar con nosotros, tenemos necesidades, hemos hecho denuncias contra esta persona, pero nada pasa, llevamos más de dos años con las agresiones y no pasa nada, denunció.

Hemos sido agredidas unas 150 mujeres, pedimos una zona de tolerancia en algún espacio alejado de la ciudad, cuando vamos ante las autoridades municipales siempre nos dan evasivas, afirmó.