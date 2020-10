Concluye tercer día de comparecencias municipales de titulares del Ayuntamiento de Puebla

STAFF/AEH

Las y los titulares del Instituto Municipal de Planeación, Organismo Operador del Servicio de Limpia, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Seguridad Ciudadana rindieron su informe de labores a dos años de la administración municipal ante regidores del Cabildo poblano en un ejercicio democrático de rendición de cuentas.

Ante las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Agenda 2030, el titular del Instituto Municipal de Planeación, Gerardo Ríos Bermúdez, destacó los principales proyectos, programas y estrategias que incorporan la participación ciudadana como pilar de la planeación.

Consulta Libre, Previa e Informada a Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con la participación de 455 personas; concurso de Políticas Públicas 2020; formulación de Indicadores Municipales para el Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la fecha se han calculado 122 indicadores; construcción de 62 insumos cartográficos y estadísticos; capacitaciones en materia de formulación y registro de proyectos; nueve acompañamientos técnicos para la formulación de Instrumentos de Planeación; creación de dos nuevos Consejos de Participación Ciudadana; y programas presupuestarios para el ejercicio 2020 ante el COVID-19.

Limpia, reconocimiento internacional de estrategias

Por su parte, Salvador Martínez Rosales, coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia, rindió su informe de actividades ante las Comisiones Unidas de Servicios Públicos y Desarrollo Urbano y Medio Ambiente donde subrayó las acciones ejercidas en seis ejes: limpieza integral de la ciudad de Puebla, premios y reconocimientos otorgados al municipio, concientización ambiental, control e inspección en materia de residuos sólidos urbanos, bienestar integral laboral y acciones relacionadas a la emergencia sanitaria por COVID-19.

Aseguró que en el periodo informado (octubre 2019-septiembre 2020) se atendieron más de 203 mil kilómetros lineales entre barrido manual y mecánico; además, se realizaron más de mil jornadas de limpieza y se recolectaron 506 mil toneladas de Residuos Sólidos Urbanos; extracción de 793 toneladas de residuos en ríos, barrancas y cauces de agua.

Asimismo, habló respecto a los dos galardones obtenidos para el Municipio, el premio “Latinoamérica verde” y el reconocimiento por el “Manejo responsable de residuos sólidos urbanos”.

En búsqueda de una ciudad sostenible y accesible

Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Movilidad, Jorge Eduardo Covián Carrizales, informó a las Comisiones Unidas de Movilidad Urbana y Desarrollo Metropolitano Sostenible respecto al último año de labores de la dependencia.

Las políticas públicas diseñadas desde la dependencia se han regido bajo la estrategia “Visión Cero”, con el objetivo de evitar incidentes viales, los cuales disminuyeron en el Municipio un 37 por ciento, priorizando la Jerarquía de Movilidad. Asimismo, la infraestructura ciclista se aumentó a 37.5 kilómetros, proyectando a Puebla a nivel nacional como la tercera ciudad con más ciclovías, invirtiendo 5.2 millones de pesos.

También, se inició el retiro y sustitución de cinco puentes peatonales y se dieron cinco mil servicios de mantenimiento a infraestructura semafórica.

Disminución de incidencia delictiva: SCC

Para concluir la jornada, María de Lourdes Rosales Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compareció ante la Comisión de Seguridad Ciudadana respecto al ejercicio de la dependencia, destacando que la incidencia delictiva sostuvo un decremento del 46.1 por ciento durante este segundo año de labores, en comparación con el primer año de administración.

Se logró, entre otros, la detención de tres mil 177 probables delincuentes, la desarticulación de 89 grupos organizados para delinquir, recuperación de 460 vehículos con reporte de robo, aseguramiento de 240 armas de fuego.

De igual forma, se lanzó la aplicación móvil Seguridad Incluyente, se dotaron de mil 499 pulseras de alertamiento temprano a mujeres dentro del programa “Ciudad libre de violencia para las mujeres”, 930 alarmas individuales a personas en situación de vulnerabilidad. Destacó también la obtención de la Certificación Policial Ciudadana (CERTIPOL) y la acreditación por parte de The Comissión on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc, (CALEA).