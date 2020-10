Por la reducción del presupuesto al campo, mil 500 investigadores se verán afectados y se prevé fuga de cerebros, advierte investigador

Hipólito Contreras

Con la reducción de presupuesto para el 2021 todas las instituciones de investigación del campo mexicano resultarán afectadas, muchos proyectos serán suspendidos y aproximadamente mil 500 investigadores del campo saldrán afectados, no se descarta que muchos investigadores del campo y de otras áreas salgan del país en busca de oportunidades, advirtió el investigador Fabián Baltasar Nieto.

Indicó que una de las instituciones que está por desaparecer es la Academia Mexicana de las Ciencias, su presupuesto está casi en ceros, otra es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INFAP, el mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología verá reducido su presupuesto.

Indicó que son 26 fideicomisos de centros de investigación los que desaparecen por la reducción del presupuesto.

En ciencia y la tecnología señaló, se vislumbra un panorama poco alentador, lo que va a repercutir en diferentes sectores, principalmente en el campo mexicano debido a que todo el desarrollo tecnológico que se estaba realizando en diferentes periodos se van a quedar estancado.

Eso traerá como consecuencia que nuestro país tenga mayor dependencia tecnológica y de intelectuales, probablemente repercuta que diferentes profesionistas están subempleados y desempleados, y en su caso se dé la fuga de cerebros.

En lugar de ir para adelante y tener un futuro alentador, caminamos hacia atrás, dijo, se vislumbra un futuro donde habrá mayor crisis económica, social y cultural porque el presupuesto para estos sectores se está reduciendo al mínimo, o incluso en algunos casos van a desaparecer.

Comentó que recientemente salió un video de un subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Rural quien comenta que su área va a desaparecer, esto es preocupante, comentó, porque no esperábamos esto del gobierno de izquierda de López Obrador por el que votaron millones de mexicanos, campesinos, intelectuales, los que están en la zozobra.

Explicó que la investigación en el campo es importante, porque se tienen que investigar diversos fenómenos como por ejemplo la producción de semillas, mejores plantas, mejoradores de suelos, las investigaciones permiten el avance en cuanto a producción, productividad, mejoramiento genético, todo con el fin de garantizar la alimentación a la sociedad.

Un pueblo que no produce, dijo, es un pueblo condenado a la dependencia, esto probablemente tenga el efecto que no queremos en México:Más dependencia tecnológica y alimentaria de otros países, principalmente Estados Unido, lo que repercute en una mayor crisis económica y social, si el país al que se le compra decida ya no vendernos las cosas se complicarán.

Destacó que México importa el 50 por ciento de los alimentos como maíz, arroz, frijol, exporta frutas y hortalizas, nosotros, dijo, somos gente del maíz, necesitamos asegurar la producción de los alimentos básicos, la ciencia y la tecnología debe estar al servicio de la sociedad.