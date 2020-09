Dirigente pide la renuncia de Gabriel Biestro como coordinador del Congreso del estado

Hipólito Contreras

Hoy vemos que lamentablemente el presidente del Congreso del estado, Gabriel Biestro Medinilla, lo único que hace es ser vocero del ejecutivo, el nació en la Ciudad de México, mintió al asegurar que tenía la ciudadanía de Puebla, además, anda ya en campaña ilegalmente, por eso pedimos su renuncia, afirmó Marco Antonio Mazatle, integrante del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano.

Se habló de una casa que está a nombre de su hermano en San Andrés Cholula con valor superior a los cuatro millones de pesos, pero la respuesta por parte de las autoridades ha sido nula, sobre el origen de eso recurso, el señor Biestro mintió al decir que tenía la ciudadanía poblana, aquí la gran pregunta es qué pasa con ese señor que a pesar de que viene mintiendo y diciendo que no pasa nada con la autoridad, expuso.

Indicó que en los últimos días el Congreso del estado ha tenido el revés de lo que acontece en Tehuacán, en donde por un capricho del legislativo y del gobierno estatal quisieron disolver el cabildo, vemos que la señora que está a cargo de la comisión de gobernación ha sido desenmascarada porque lamentablemente no tiene la capacidad para ese puesto, “los poblanos nos merecemos algo mejor, necesitamos respuestas por parte del Congreso del estado, necesitamos leyes que realmente se ejerzan, ya que la mayoría de ellas falta a los protocolos”.

Hoy los poblanos no vemos hacia dónde caminar, señaló, queremos que el empoderamiento social lo quieren acabar los políticos, le dejamos muy claro al Congresos del estado que vamos a tener que movilizarnos porque no podemos tener un Congreso que a dos años de haber tomado el poder sus representantes no han cumplid sus promesas de campaña, vemos lo del agua, los feminicidios, y no vemos una respuesta.

El señor Biestro nos vino a mentir, por eso es mejor que renuncie, anda en campaña, en la sur anda prometiendo muchas cosas, le decimos que renuncie si quiere participar en la siguiente elección, afirmó.