El ayuntamiento de Puebla se enfoca al Centro Histórico y deja abandonada a toda la ciudad, afirma empresario

Hipólito Contreras

El proyecto de intervención del Centro Histórico por el Ayuntamiento de Puebla causa mucha inconformidad sobre todo para la actividad comercial, no se ha informado en qué consiste el proyecto ejecutivo, el gobierno enfoca sus acciones en el centro de la ciudad y deja en completo abandono a todas las colonias y juntas auxiliares de la Ciudad de Puebla, afirmó Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias.

No se le da mantenimiento a las calles en temporada de lluvias, a parques y jardines, las orillas de las calles, están convertidas en muladares, lleno de vegetación salvaje, no haya limpia de coladeras, mantenimiento de drenaje, el inmobiliario urbano está en condiciones de abandono, falta mucha nomenclatura de calles, de inmuebles, expuso.

Al municipio sólo le interesa una parte del Centro Histórico, agregó, las calles que se van a intervenir están aceptables, no se hará ninguna obra en la parte norte del Centro Histórico el cual está en abandono total, hay monumentos catalogados como patrimonio de la humanidad, no se entiende por qué centrarse en 5 de Mayo, 16 de Septiembre, avenida Reforma, Palafox si pasando la 12 oriente poniente hasta la 32 poniente está en condiciones de vergüenza, en el abandono total.

Sólo se empeñan en remozar alrededor del Palacio Municipal, afirmó, este tipo de proyectos no tienen verdadera utilidad pública, no es de interés de los poblanos, por ejemplo en el tema de los bolardos nos enteramos se mintió a los poblanos cuando se dijo que existía un programa o proyecto, resulta que primero se pusieron y después los estudios, fue una puntada que afectó a los poblanos, nunca se informó quiénes fueron los contratistas, cuánto se pagó, el tema no se puede olvidar por el hecho de que haya sido despedida la funcionaria encargada.

Lo que debe de hacerse, dijo, es que ante cualquier intervención retiren primero a los ambulantes, ninguna obra puede ser útil mientras la ciudad esté invadida de suciedad, de maleantes y de comercio informal, para qué pintar una banqueta, una fachada, si ni siquiera se puede caminar tranquilamente.