Sony Music lanzó una versión modernizada de “El Amor Acaba”, éxito en la voz eterna de José José

Por Mino D’Blanc

Sony Music lanzó este viernes 4 de septiembre una versión revisitada de “El Amor Acaba”, éxito que diera a conocer mundialmente El Príncipe de la Canción, José José.

Acompañado por un lyric video animado que deja sentir al público parte de la historia del ídolo mexicano, sale esta nueva versión del clásico compuesto por Manuel Alejandro.

Para esta adaptación el reconocido productor Armando Ávila tuvo acceso a las grabaciones originales de la voz de José José, con quien compartía una gran amistad y pasión por la música. Es así que formó a un gran equipo con la dirección ejecutiva de Emilio Ávila y se dio a la tarea de replicar con instrumentos de la época las notas y arreglos originales para grabarlos con las herramientas más avanzadas de la actualidad.

El resultado es brillante: mantiene la esencia del track, realzando sus particularidades mientras lo hace sonar como si se hubiera grabado hoy. Tal y como se escucha en “El Amor Acaba (Revisitado)” que también es el primer adelanto de lo que será José Por Siempre José, producción que nos dará un recorrido por lo mejor del Príncipe en este genial formato que combina la esencia del artista con lo más actual en tecnología de grabación.

Los adelantos de esta nueva producción saldrán semana a semana a lo largo de este mes de septiembre, un proyecto que José José esperaba con muchas ansias, pero que no alcanzó a ver finalizado.

-Sobre la canción “El Amor Acaba”:

“El Amor Acaba” es un clásico inmortal nacido de la pluma de Manuel Alejandro y su hija María Alejandra. El tema conoció la luz con el álbum de 1983, “Secretos”; con éste, José José vendería más de 2 millones de copias físicas y volvería éxitos de radio sus diez temas, marcando un hito para la música en Hispanoamérica. La composición del álbum y la producción corrió a cargo de Manuel Alejandro que desde los sesenta ha trabajado como compositor para temas de artistas de la talla de Julio Iglesias, Raphael, José Luis Rodríguez “El Puma”, entre otros.

-Sobre Manuel Alejandro:

Manuel Alejandro es uno de los compositores españoles que, además de Rafael Pérez Botija, logró plasmar las experiencias de vida de José José, dando como resultado algunos de los más grandes clásicos del cancionero mexicano. No obstante el éxito cosechado la relación no siempre fue “dulzura”, sobre todo por los distintos puntos de vista que tuvieron en cuanto a la dirección vocal. Pero esto no mermó el trabajo y, al final lograron una genial armonía que reluce todavía más con esta versión que respeta fielmente el trabajo original de “El Amo