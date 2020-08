Resultados del Sorteo de Concacaf rumbo a Qatar 2022

MARCA CLARO

Muchas gracias por acompañarnos en este minuto a minuto. México arrancará su camino hacia Qatar 2022 frente a Jamaica en la segunda ronda. En esa instancia se jugará a partido de ida y vuelta y el Tri abrirá en casa. Hasta aquí llega este directo, pero recuerden que la mejor información deportiva está aquí, en MARCA Claro.

Termina el sorteo de la segunda ronda de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a Qatar 2022 y México ya conoce a su rival: Jamaica. Así quedaron los enfrentamientos:

Ganador del B vs E vs Honduras.

Ganador del A vs F vs Estados Unidos.

Ganador del C vs D vs Costa Rica.México vs Jamaica.

Ahora, vamos con el sorteo de la fase final. Aquí sí se encuentra México. Hay dos bombos: El A, donde se encuentran las selecciones clasificadas automáticamente a esa ronda que son: México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras, y el B, donde se encuentra la posición que ocupará en el cuadro. México

está en el primero.

📢 Here's the format for the second round of @Concacaf #WCQ 👀 The six group winners from Round 1 will play in a home-and-away, direct-elimination format pic.twitter.com/1KqLXZnqtm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 19, 2020

Estos son los resultados del sorteo de la Concacaf para la primera ronda de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Canadá y Panamá lucen como los favoritos para avanzar a la siguiente ronda. ¿Quién ocupará el tercer boleto?

🥁 Here's the draw results for the first round of @Concacaf's #WCQ for Qatar 2022! pic.twitter.com/GQboSAnl39 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 19, 2020

Terminamos con el bombo 5: Islas Vírgenes en el A, Aruba en el B, Islas Vírgenes Británicas en el C, Anguilla en el D, Turks e Islas Caicos en el E y Bahamas en el F.

Ya tenemos sorteado el Bombo número 4: Montserrat en el gurpo A, Islas Caimán en el B, Cuba en el C, Dominica en el D, Santa Lucía en el E y Puerto Rico en el F.

Ya salieron las bolitas del tercer bombo y quedaron de la siguiente manera: Granada en el sector A; Bermuda en el B, San Vicente y Granadinas en el C, Barbados en el D, Belice en el E y Guyana en el F.

Ya tenemos a los segundos integrantes de cada sector: Antigua y Barbuda en el Grupo A; Surinam en el B; Guatemala en el C; República Dominicana, dirigida por el mexicano Jacques Passy, en el D; Nicaragua en el E; y San Kitts y Nevis en el F.

Comienzan a acomodarse los grupos: El Salvador queda en el Grupo A; Canadá en el B; Cuarazao en el C; Panamá en el D; Haití en el E; y Trinidad y Tobago en el F.

Los bombos están de la siguiente forma:

Bombo 1: El Salvador, Canadá, Cuarazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago.

Bombo 2: Antigua y Barbuda, Guatemala, San Kitts y Nevis, Surinam, Nicaragua, República Dominicana.

Bombo 3: Granada, Barbados, Guyana, San Vicente y Granadinas, Bermuda y Belice.

Bombo 4: Santa Lucía, Puerto Rico, Cuba, Montserrat, Dominica, Islas Caimán.

Bombo 5: Bahamas, Aruba, Turks e Islas Caicos, Islas Vírgenes, Islas Vírgenes Británicas y Anguilla.

David Suazo aparece en el sorteo de la Concacaf. El hondureño e suna figura de su país, que tuvo una gran trayectoria internacional. Gran parte de su carrera la hizo en la Serie A, donde jugó para el Cagiliari, Inter de Milán, Genoa y Catania; también vistió la camiseta del Benfica de Portugal.

Les recordamos que las selecciones jugarán una primera ronda a partido único, así que solo habrá cuatro encuentros -dos como local y dos como visitante- y comenzarán en octubre. En la segunda fase se juntaran a los seis ganadores de cada grupo y competirán en eliminatorias de ida y vuelta para obtener a los tres mejores que competirán ante los países que se clasificaron previo al parón por el coronavirus.

Bueeeeenos días y bienvenidos al minuto a minuto del sorteo de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 de la Concacaf, donde conoceremos la primera ronda de enfrentamientos. Mi nombre es Miguel Bárcena y estaré llevándoles toooooodo lo que suceda en este sorteo.

Les recuerdo que las cabezas de grupo serán El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago y esta primera fase será a partido único; en total serán cuatro encuentros, dos de local y dos de visita.

Cabe destacar que México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras se encuentran en el octagonal final de las eliminatorias al ser las 5 mejores selecciones de la Concacaf en el ránking de la FIFA.

Acompáñennos durante las próximas horas en este minuto a minuto del sorteo de ls eliminatorias rumbo a Qatar 2022 de Concacaf y recuerden que la mejor información deportiva está aquí en MARCA Claro.