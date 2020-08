El Super Bowl LV, ¿será sin público?

BOLAVIP

Uno de los eventos más grandes e importantes del deporte en Estados Unidos es el Super Bowl, la gran final de la National Football League (NFL), que en febrero pasado fue vista por más de 75 mil personas en el Hard Rock Stadium de Orlando, Florida, donde Kansas City Chiefs ganó el trofeo Vince Lombardi.

Pero además fueron otros miles de espectadores que llegaron de todo el país a ser parte de los eventos anexos al partido en sí, generando multimillonarias ganancias para la ciudad y el Estado de Florida; sin embargo, la pandemia del Coronavirus podría provocar un hecho sin precedentes: que la final de la competición se juegue sin público.

Ante este panorama, el vicepresidente ejecutivo de negocios de la NFL, Peter O’Reilly, aseguró que todavía se desconoce si es que habrá eventos con público, incluído el Super Bowl, por la crisis sanitaria, y si es que también se podrá realizar en tiempo y forma, ya que está programado para el domingo 7 de febrero de 2021 en el Estadio Raymond James de Tampa.

NFL's Peter O'Reilly says the league remains confident in Super Bowl being played Feb. 7 as part of a season that "starts and ends as scheduled." But NFL will be "flexible and adaptable," knowing much can change in the next six months.

— Greg Auman (@gregauman) August 11, 2020