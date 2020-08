La banda de rock Mastodon celebra 20 años con su álbum “Medium Rarities”

Lo lanzarán el próximo viernes 11 de septiembre

Por Mino D’Blanc

La banda de rock de Atlanta, Mastodon, ganadora del Grammy, cumple 20 años, por lo que lanzará una colección de rarezas, tituladas “Medium Rarities”, el próximo viernes 11 de septiembre en todos los formatos.

Entre los muchos aspectos destacados que incluyen, se encuentra la canción inédita “Fallen Torches”, grabada en el 2019.

Mastodon explica: “‘Fallen Torches’ es una canción inédita de Mastodon que aparecerá en Medium Rarities – una colección de canciones raras, lanzadas digitalmente por primera vez. Esta clásica canción de Mastodon se grabó en Atlanta en 2019, originalmente planeada para ser lanzada como una canción de apoyo para su gira en Europa, la canción se retrasó para que la banda pudiera centrarse en el lanzamiento de Stairway to Nick John, un homenaje a su difunto y veterano manager Nick John, con todos los ingresos destinado a La Fundación Hirshberg para la Investigación del Cáncer Pancreático en su honor. ‘Fallen Torches’ está escrita por Mastodon y cuenta con la participación vocal de su viejo amigo y colaborador Scott Kelly de la banda Neurosis.”

Los pedidos anticipados del álbum comenzaron el pasado viernes 31 de julio e incluyen una descarga instantánea de “Fallen Torches”.

Medium Rarities presenta un grupo de covers clásicos, contribuciones de bandas sonoras, instrumentales, lados B, y grabaciones en vivo, todo en un paquete completo por primera vez. Entre los covers se encuentran: “A Commotion” de Feist, “A Spoonful Weighs A Ton” de The Flaming Lips y “Orion” de Metallica. También cuenta con cortes de bandas sonoras como “White Walker” [Game of Thrones] y “Cut You Up With A Linoleum Knife” [Aqua Teen Hunger Force]; así como versiones instrumentales de “Asleep in the Deep”, “Toe To Toes”, “Jaguar God” y “Halloween.” Catorce de estas canciones nunca estuvieron disponibles en plataformas digitales hasta ahora.

Otra nueva canción de Mastodon es “Rufus Lives” la cual será incluida en la próxima película de Orion Pictures Bill & Ted Face The Music, que será estrenada el próximo 28 de agosto. Escrita, interpretada y producida por la banda y grabada en su ciudad natal, Atlanta, la canción también aparecerá de manera exclusiva en el álbum oficial de la banda sonora de la película.

La celebración del aniversario apenas empieza. Por el momento, Mastodon está trabajando arduamente en su noveno álbum después de su álbum ganador al GRAMMY® Emperor of Sand del 2017.

Las canciones que incluye “Medium Rarities” son las siguientes: 1.- Fallen Torches (Previously Unreleased), 2.- A Commotion (Feist Cover), 3.- Asleep in the Deep (version instrumental), 4.- Capillarian Crest (en vivo), 5.- A Spoonful Weighs A Ton (The Flaming Lips Cover), 6.- Toe To Toes (version instrumental), 7.- Circle of Cysquatch (en vivo), 8.- Atlanta (Feat. Gibby Haynes), 9.- Jaguar God (instrumental), 10.- Cut You Up With A Linoleum (Aqua Teen Hunger Force), 11.- Blood & Thunder (en vivo), 12.- White Walker (Game of Thrones), 13.- Halloween (versión instrumental), 14.- Crystal Skull (en vivo), 15.- Orion (Metallica Cover) y 16.- Iron Tusk (en vivo).