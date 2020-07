Dua Lipa promociona su nuevo sencillo “Hallucinate”, de su nuevo álbum “Future Nostalgia”

Por Mino D’Blanc

Dua Lipa lanzó el sencillo “Hallucinate” con su línea de bajo propulsora y sus sintetizadores, hace que transporte a quien lo escucha a los años 90.

Fue producido por SG Lewis & Stuart Price, “Hallucinate” está incluido en el álbum número uno en ventas “Future Nostalgia”. Este disco incluye el exitoso sencillo global “Don’t Start Now”, el hit “Physical” y el más reciente de la estrella internacional “Break My Heart”.

El video de la canción es un espectáculo de animación inspirado en la estética de Studio 54 y los dibujos animados de varias épocas icónicas, repleto de personajes eclécticos y divertidos e incluye una caricatura totalmente animada de Dua Lipa. Fue dirigido por Lisha Tan de The Mill, conocida por su estilo de ilustración y animación.

-Algo sobre Dua Lipa:

Desde el lanzamiento de su primer sencillo en 2015, Dua Lipa se ha convertido en una de las artistas jóvenes más populares del mundo de la música. Su álbum debut homónimo ha acumulado 5 millones de ventas en todo el mundo, con ventas de sencillos que alcanzan los 70 millones y el video de su éxito “New Rules”, misma que la define como la canción que cambió su vida y que la convirtió en la artista solista femenina más joven en alcanzar las mil millones de vistas en YouTube.

Hizo historia en los BRIT Awards 2018 como la primera artista femenina en obtener cinco nominaciones, con 2 victorias para British Breakthrough Act y British Female Solo Artist. Luego recibió dos premios Grammy por Best New Artist y Best Dance Recording por ‘Electricity’, su colaboración con Silk City al año siguiente. A finales de 2019, Dua interpretó su sencillo #1 a nivel mundial ‘Don’t Start Now’ en los MTV EMAs, ARIAs, AMAs y MAMA’s en el período previo al lanzamiento de su último álbum, “Future Nostalgia”. Su segundo álbum superó los 294 millones de streams en su primera semana y ahora ha superado los mil millones de streams en Spotify en todas sus canciones, estableciendo a Dua Lipa como la artista británica más escuchada en Spotify a nivel mundial y la artista femenina más escuchada en la plataforma. “Future Nostalgia” presenta 3 canciones Top 10: “Don’t Start Now”, “Physical” y el reciente éxito “Break My Heart”; también posee el récord del álbum más escuchado en un solo día de cualquier artista femenina británica, así como los 3 tracks que más han permanecido en el Top 10 de una artista femenina desde 1955.