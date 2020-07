El Mundial de Qatar 2022, en camino de hacer historia y revolucionar el fútbol

MARCA CLARO

A866 días de que se celebre el Mundial de Qatar 2022, todo está prácticamente listo para vivir un Mundial que hará historia y revolucionará el fútbol, algo de lo que hablaron varias personalidades este martes en el foro por el aniversario de las relaciones bilaterales México – Qatar.Hassan Al-Thawadi, Secretario General de Comité de Qatar 2022, se presentó en el evento y habló del presente y futuro de la Copa del Mundo, a la cual le augura tremendo éxito.

Los preparativos: “Es un orgullo estar aquí y hablar de las relaciones entre México y Qatar, y para mí cada día es como un año, seguimos con los preparativos en infraestructura, ya terminamos cuatro estadios y faltan cuatro más con los que vamos a terminar el otro año, lo demás casi ya se acabó y estamos entrando en una parte muy importante que es la preparación de las operaciones”.

La preparación no para desde hace mucho tiempo: “El Mundial de Clubes fue la primera prueba para nosotros, en la que estuvo Monterrey con nosotros y nos ayudó para ver lo que podemos mejorar. Ojalá que todo siga bien y creo que será un éxito porque hemos aprendido mucho. Vamos a ver qué pasa con el Covid-19 porque se desarrolló mucho pero seguimos con nuestra preparación internacional”.

El alcohol no es parte de nuestra cultura pero quien no es de aquí lo puede consumir”

Hassan Al-Thawadi

El Mundial unirá a las culturas de todo el mundo con el Medio Oriente: “El mundo tiene una idea tal vez un poco equivocada de Qatar, es un país más o menos libre, se cree que somos con los derechos de las mujeres, tenemos dirigentes y un ejemplo es nuestra directora de comunicación y lo más importante para nosotros es dejar un legado ante el mundo entero. Hay muchas culturas que no se conocen y el Mundial es algo muy grande para destruir esos muros entre nosotros”.

Beber cerveza y cualquier tipo de alcohol en los estadios: “El alcohol no es parte de nuestra cultura pero quien no es de aquí lo puede consumir, no lo van a encontrar en algunas tiendas pero se puede y lo experimentaron los fans de Monterrey en el Mundial de Clubes, y puedo asegurar que no es tan caro como se cree, aquí es un país en el que van a disfrutar como quieran”.

Cómo se manejan ante la pandemia de coronavirus: “Estamos hablando con gente de La Liga, Premier League, Bundesliga, de Tokyo 2020, para ver como podremos afrontar cualquier complicación del Covid-19 en el Mundial”, concluyó Hassan Al-Thawadi, Secretario General de Comité de Qatar 2022.

Todos los mexicanos al contar con pasaporte vigente, no necesitan visa para entrar al país”

Mohammed Alkuwari

Por otro lado, Mohammed Alkuwari, Embajador de Qatar en México, mencionó que la Copa del Mundo en su país puede ser un parteaguas en la historia del fútbol.

“Estoy seguro que va a ser un evento extraordinario e inolvidable en la historia del fútbol. Qatar va a recibir a todos los aficionados con las tecnologías más avanzadas del mundo, estoy seguro que todos los mexicanos que van a visitar a Qatar se van a enamorar de la naturaleza, cultura y gastronomía árabe que es muy parecida a la mexicana. En Qatar somos cada vez más a los que nos cautiva el fútbol”.

¿Los mexicanos necesitarán visa para ir a Qatar?”Todos los mexicanos al contar con pasaporte vigente, no necesitan visa para entrar al país con fines turísticos, sin embargo nuestra embajada está siempre para resolver las dudas de todos con respecto a la visita a nuestro país”, aseguró Alkuwari.

Finalmente, Graciela Gómez, Embajadora de México en Qatar, destacó la importancia de lo que representará para el mundo y todos los mexicanos este evento.

“Para nosotros la perspectiva del Mundial implica un trabajo diplomático muy interesante, y un elemento constante en mi vida y la de muchos mexicanos es esta noción de vivir los Mundiales para celebrar lo que somos para retomar ese orgullo de ser mexicano. Estamos celebrando 50 años del Mundial de México 1970 y que además pudimos repetir en 1986, legados como estos que son parte de la esencia y del alma del pueblo”.