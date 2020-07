Reapertura de negocios de este lunes será parcial y ordenada: Ayala

María Arévalo

El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, informó que este lunes 6 de julio será una reapertura parcial y cada uno de los comerciantes decidirá si abre sus cortinas.

En entrevista, destacó que el pasado viernes sostuvieron una reunión con las autoridades municipales, sin embargo no ayudó de mucho, porque por un lado les informaron que no habrá clausuras para quienes abran sus negocios, pero en caso de que no cuenten con la señalética de Protección Civil sí se cerrarán.

Comentó que el comercio formal está preparado, con las medidas sanitarias, pues no arriesgarán la salud de sus clientes y de sus trabajadores.

Ayala Vázquez señaló que será decisión de cada dueño de negocio en abrir sus cortinas este lunes, por lo que será reapertura parcial y con total orden, además que se analiza un horario para trabajar.