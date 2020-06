Excesos y fracasos de José Doger Corte y David Villanueva en la Auditoría Superior del Estado…el espejo en el que Francisco Romero Serrano no debería verse

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Poco o, más bien, nada ha disimulado el actual Auditor Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, su intención de “chingarse” al rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, como lo demostró desde que inició su gestión al sacarse de la manga auditorías a diestra y siniestra: La ASE suspendió la auditoría preventiva contra la BUAP

Pero Romero Serrano no es, ni con mucho, el primer titular de la ASE que – en lugar de ejercer una labor de fiscalización técnica, objetiva e imparcial hacia alguno de los sujetos obligados- intenta “chingarse” (en esos términos) a alguien por motivos personales y/o políticos y…termina por incurrir en excesos y caer en fracasos.

Orondo, jocoso, el ex presidente municipal de Puebla, Luis Paredes Moctezuma, se ríe de quien intentó inhabilitarlo por más de 100 años y meterlo a la cárcel, el ex titular de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local (hoy ASE) José Doger Corte, a quien “le gané todas las batallas legales en la Ciudad de México, fueron muy pendejos, no dieron una conmigo”.

La historia forma parte de la picardía política de Puebla: El ex rector de la BUAP, José Doger Corte, fue nombrado como Contador Mayor de Hacienda de la Legislatura local, lo que es hoy la Auditoría Superior del Estado y, junto con los diputados del PRI y PAN, quiso meter a la cárcel, inhabilitar por más de 100 años y ponerle una multa millonaria al ex alcalde de Puebla, Luis Paredes Moctezuma…pero fracasó.

LUIS PAREDES, EL QUE SE CHINGÓ A LA CONTADURÍA MAYOR DEL CONGRESO LOCAL Y AL PRI

Entrevistado, Paredes Moctezuma recordó que “yo había manejado 1800 millones de pesos y el pliego de cargos que José Doger me formuló fue de 3 mil mdp. En los tribunales locales perdí todo, no les gané una, luego de una muy fuerte campaña de linchamiento en la que me dijeron claramente que mis opciones eran el entierro, encierro o destierro”.

“Yo sabía que, si me metían a la cárcel, me iban a suicidar de 23 puñaladas en la espalda. Pero, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante el Consejo de la Judicatura Federal, los hice pedazos, les gané todos, porque (en la ASE) no dan batería, no tienen recursos legales para pelear en otro nivel de autoridad”.

Paredes Moctezuma subrayó que, con la complicidad del entonces dirigente estatal del PAN, Eduardo Rivera Pérez y los diputados panistas, la Contaduría Mayor del Congreso intentó imponerle sanciones no solamente excesivas, sino ridículas, fuera de la realidad, que –finalmente- terminaron desechadas por las instancias federales.

CARLOS PEREDO GRAU: EL ALCALDE DE UNA PEQUEÑA CIUDAD QUE LE COMIÓ EL MANDADO A DAVID VILLANUEVA

Desechados el PRI y la mayoría priísta de la Legislatura local, se instauraron otros grupo y partido, el del PAN, en la ya conocida como Auditoría Superior del Estado con el “yerno incómodo”, David Villanueva, como sumo inquisidor. Y, como anteriormente se hacía, quiso joderse a Carlos Peredo Grau, el ex alcalde priísta de una pequeña ciudad, Teziutlán.

En entrevistado, Peredo Grau –que regresó a encabezar el gobierno municipal después de la intentona de David Villanueva y Eukid Castañón en su contra- recordó que “el ex auditor superior se presentaba como uno de los mejores del país, nos presumía, pero en realidad tenía una porquería al interior de la ASE.

Añadió que el yerno del ex gobernador Melquiades Morales Flores le inició procedimientos de observaciones y cargos por sus 3 años al frente del ayuntamiento de Teziutlán: “Ellos me mandaban los pliegos, las acusaciones y yo se los contestaba, pero era como si no leyeran mis documentos, era desesperante”.

Peredo Grau dijo que, mientras su antecesor en el cargo, el panista Antonio Vázquez, nunca licitó obra alguna y cometió un sin fin de anomalías contra los recursos del ayuntamiento de Teziutlán, “a él sí le aprobaron (en el Congreso local) sus primeras 2 cuentas públicas, a nosotros nos llenaban de observaciones, las contestábamos y parecía que ni leían los papeles que les mandábamos”.

JUSTICIA FEDERAL EXHIBE A LOS SUMOS PONTÍFICES DE LA LEGISLATURA POBLANA

Según el edil de Teziutlán, varias de las observaciones de la ASE eran ridículas, absurdas, injustas. Abundó que los procedimientos eran acompañados por amenazas de Eukid Castañón Herrera, entonces diputado local y ex operador político principal de Rafael Moreno Valle Rosas, quien “en las elecciones federales intermedias del 2015 nos amenazaba con que apoyáramos al PAN”.

“Fue un proceso muy largo, desgastante, tuvimos que esperar hasta agotar todos los procesos ante la ASE para obtener el amparo federal y dejar sin validez sus pliegos de observaciones y cargos”, añadió Peredo Grau, quien destacó que su abogado, Ernesto Ramírez, finalmente derrotó a la ASE.

En este caso, los ciudadanos teziutecos le dieron otra zarandeada a la ASE y a David Villanueva en los comicios concurrentes del 2018, cuando volvieron a elegir a Carlos Peredo como presidente municipal, lo que ratificó que las acusaciones y señalamientos del órgano fiscalizador del Congreso no fueron –nunca- compartidos por los gobernados.

Finalmente, Peredo Grau reflexiona: “La ASE debería ejercer una labor correctiva, no solo punitiva, mejorar sus tiempos, tomar en cuenta que la gran mayoría de los alcaldes entrantes son inexpertos y no tienen conocimientos ni estructura para cumplir, desde un inicio, con toda la reglamentación que les ponen”.

Sin embargo, al menos en lo que respecta a Romero Serrano, todo apunta a que su principal misión es “chingarse” a determinados actores políticos…como ocurriera con José Doger, David Villanueva y los anteriores.