Cuba, Costa Rica, Trinidad y Tobago, la Antigua y Barbuda y Barbados tienen más personal médico per cápita que México

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Mientras en México la tasa de mortandad del Covid19 es de 143 personas por cada millón de habitantes, en Costa Rica esa cifra es de apenas 2 defunciones y en Cuba es de 7 fallecidos por millón de personas, según los datos del 16 de junio.

Estos números demuestran claramente que en nuestro país el Coronavirus es más mortal, más devastador que en naciones más pequeñas y, supuestamente, con menos cantidad de recursos. Por ejemplo, en Trinidad y Tobago el estándar de fallecidos por millón de habitantes es de 5.76 enfermos de Covid19: Trinidad y Tobago – COVID-19 – Crisis del coronavirus

Pero en Trinidad y Tobago cuentan con 4.2 médicos y 4.1 enfermeras por cada mil habitantes, mientras que en México apenas hay 2.4 doctores y 2.9 profesionales de la enfermería para atender a las mismas mil personas, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La OCDE también precisa que en el pequeño país de Antigua y Barbuda – con un total de apenas 96 mil 296 personas-, existen 3 galenos y 4.5 enfermeras por cada mil ciudadanos. Y su nivel de mortalidad ante el Coronavirus es de 31.16 personas si tuviera un millón de habitantes: Antigua y Barbuda – COVID-19 – Crisis del coronavirus

FALTAN MÉDICOS Y PERSONAL DE SALUD

Una de las razones por las que en nuestro país el Covid19 presenta un promedio más elevado de mortalidad que en otros países es el escaso presupuesto destinado al sector Salud: Covid-19 y un presupuesto de 3er mundo para el sector Salud

Pero en México también faltan médicos y personal de sanidad, como lo demuestra el hecho de que en Cuba haya 8.4 médicos y 7.6 enfermeras por cada mil personas, en tanto que en Costa Rica se cuenta con 3.1 doctores y 3.4 enfermeras para la misma cantidad de gente. Otro país caribeño con mayor cantidad de galenos que México es San Kitts y Nevis (2.7 y 4.2, en ese orden), donde no han tenido ninguna defunción por esta enfermedad.

Uruguay, Chile y Argentina completan el listado de naciones de América Latina con más médicos y enfermeras per cápita que México.

DENUNCIAN ROBO Y NEGLIGENCIA EN EL SINDICATO DEL IMSS-PUEBLA

¿Se han fijado que los pseudo dirigentes sindicales del IMSS e Issste en Puebla no han emitido cuestionamiento o petición alguna para que el Insabi y/o el gobierno federal dote a los médicos y enfermeras de los elementos de protección necesarios para atender a los pacientes de Covid19, pese a las protestas de sus representados?: Video desde Puebla: Personal del Issste se manifiesta por las muertes de dos camilleros, una enfermera y la falta de insumos para protegerse del virus

Pero, al parecer, la indiferencia de Guadalupe Hernández Garita (Issste) y Sergio Herrera Vázquez (IMSS) hacia las difíciles y hasta peligrosas condiciones en que deben ejercer sus funciones el personal de salud no es –ni con mucho – el único problema de los trabajadores del sector.

Trabajadores sindicalizados del IMSS Puebla denunciaron un supuesto robo de 4 millones de pesos en su organización y, también, acusaron a Sergio Herrera Vázquez de mostrarse indiferente con los compañeros que se enfermaron de Covid19 en el ejercicio de sus labores: Las transas del sindicato del IMSS en Puebla; los parásitos de la muerte

Al parecer, el secretario general del sindicato del IMSS en el estado no tiene tiempo para atender los reclamos de las bases…porque se acaba de comprar un coche deportivo de 800 mil pesos, según una denuncia que algunos trabajadores del instituto han hecho circular vía whats:

“Un 15 de junio de 2019 Torres Zenteno José francisco javier, María isabel Romero bedolla le entregaron la administración del sindicato a Sergio Herrera Vazquez. lo importante de esto es que a escasos 6 meses de este primer año se dio el supuesto robo de 4 millones de pesos en las instalaciones del edificio sindical.

“Es muy grave ya que dañó el patrimonio de la sección lo cual no se ha aclarado a la fecha por Herrera, su tesorero quien también tiene talento de hacker y su comisión de hacienda. Jamás había pasado esto en Puebla.

“Esto significa una mala gestión y un mal manejo cuidado de los recursos del sindicato.

“Por otro lado tenemos las denuncias por venta de créditos hipotecarios, a mediano plazo y de auto. Aunado a los señalamientos de la venta de propuestas por la mayoría del comité sobre todo resaltan los nombres de David Argenis Mancera, Cabrito Tovar, Paula Cruz, Aníbal Tecanhuey, Dulce Carolina.

INDIFERENCIA SINDICAL ANTE LOS DESPIDOS DE PERSONAL DEL IMSS

“Otro problema grave fue la rescisión de 16 compañeros de la umf 7 San Bartolo donde Herrera Vázquez se negó a recibir a los compañeros a pesar de que se previno que el problema era delicado, rescindiendo a personal 08 que laboró una quincena en tal clínica. Y ahora en la demanda laboral pagaron a los bufetes de miembros del comité 100 mil pesos para representarlos en la junta de conciliación y arbitrajes en despachos Vázquez Madrid asociados y el despacho de Miznahuall y Herrera. Obvio no dan la cara.

“Ante la pandemia ha sido decepcionante el desempeño de nuestro secretario general que refleja miedo, omisiones, abandono y desinterés por intervenir en la falta de insumos, cobertura, y por no emplear las cuotas sindicales en medios de protección para los agremiados.

“El sindicato y la caja de ahorro están parados. ¿en qué se están gastando las cuotas? La respuesta es en casi nada. Lo triste es que en medio de esta escasez nuestro secretario general estrenó auto deportivo con valor de 800 mil pesos.

35 POR CIENTO DE TRABAJADORES DEL IMSS SUPUESTAMENTE CON CORONAVIRUS

“Hoy 15 de junio de 2020 hay aproximadamente un 35% de trabajadores imss contagiados de covid sin que nuestro sindicato haya solicitado consultorios covid para trabajadores IMSS, sin que haya triage especiales para trabajadores ni lugares de hospitalización adecuados.

“Y no es porque se requiera una atención especial. Es para evitar sobrecargas de trabajo para los que se quedan laborando y los que están de incapacidad se recuperen pronto.

“Sigue habiendo sanciones sindicales en medio de la desgracia y están quitando representantes sindicales que no son de renovación, para que en el informe anual de Herrera no le cuestionen el autorobo de los 4 millones y el uso de las cuotas sindicales durante la pandemia además del dinero de los festejos que no se han realizado.

“A un año de gestión reflexionemos ¿qué se ha hecho con nuestro dinero y cómo ha enfrentado este comité la pandemia?. Y es real el apoyo o todo tiene un costo cuando pides una propuesta, beca o crédito.

“Ya se cumplió un año y las propuestas de campaña a esta altura no han tenido respuesta, porque nuestro secretario general ni hablar sabe. Así es que jamás habrá respuesta.

Hasta aquí la denuncia de lo que sucede al interior de la organización gremial del IMSS en Puebla y, según las fuentes consultadas, las acusaciones serían fundamentadas.