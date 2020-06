Apertura ya: Hipólito Contreras

Mundo Rural

Hipólito Contreras

Cien días han pasado desde el inicio de la pandemia que no olvidaremos jamás porque vino a trastornar la vida de todos, de ricos y pobres, aunque los ricos aguantan vara, los pobres no, los ricos tienen qué comer, los pobres empiezan ya a tener hambre, situación que puede salirse de control, más que la misma pandemia.

Imaginemos por un momento que por el paro de actividades las dos más grandes empresas de Puebla, Volkswagen y Audi, deciden cerrar definitivamente sus puertas en Puebla y emigran a otros estados o países donde les permitan trabajar, bueno pues eso dejaría al estado sin el motor de su economía. Se dirá que son empresas extranjeras que se llevan las ganancias a sus países, en este caso a Alemania, se dirá que vienen a México o a cualquier país para contratar mano de obra barata, se dirá lo que quieran, pero generan muchos miles de empleos y buena parte de la economía de Puebla depende de esos empleos.

Se dirá que en caso de que esas empresas se fueran, junto con sus proveedores, que por lo menos son cincuenta más, a Puebla le quedarían muchas empresas que se dedican a la manufactura, pero ¿cuánto representan en la economía de Puebla? ¿el 30, el 40 por ciento?

Definitivamente Puebla perdería mucho si se fueran esas empresas de la industria automotriz, sería un duro golpe a la economía del estado y habría repercusiones sociales.

Pero no se toma en cuenta que un imaginario cierre de Volkswagen y Audi se llevaría no sólo a sus proveedores sino a otras empresas que nada tienen que ver con la industria automotriz, pero que de igual forma cerrarían sus puertas por incosteabilidad, por deudas con bancos y proveedores, despedirían a otros miles de trabajadores.

Claro, estamos hablando de un hipotético caso de cierre de dos de las más importantes empresas de Puebla, es deseable que no ocurra, pero también es cierto que se están empujando hacia allá las cosas, cada día que pasa crecen las posibilidades.

Otras empresas importantes como el aeropuerto internacional de Huejotzingo, no sabemos qué está pasando, porque a pesar de que no es uno de los grandes aeropuertos nacionales, juega un papel importante en la economía de Puebla, no sabemos si tiene cancelados sus vuelos, si es así, no se descarta un peligro de cierre o de quiebra técnica y financiera.

Otra empresa importante en Puebla es Africam Safari que por decreto no puede operar, este el centro turístico más importante de la capital, cientos de miles de visitantes al año, ahí laboran cientos de trabajadores, este paro obligado debe haber dañado ya sus finanzas, un cierre definitivo es improbable, pero tanto golpe puede conducir a eso.

También muchas empresas de la construcción están paradas desde hace cien días, si ya de por sí andaban mal porque los gobiernos traían constructoras de otros estados, ahora están peor y están despidiendo a sus trabajadores.

¿Y qué decir de la industria hotelera y restaurantera? Fueron los primeros afectados, el turismo se retiró de Puebla, hoteles y restaurantes están vacíos o semi vacíos ¿y sus miles de trabajadores? Pues sólo Dios sabe dónde andan.