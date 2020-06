Gobernador Barbosa firma nuevo decreto para postergar el regreso de las industrias automotrices y de la construcción

Jessica Meléndez

El mandatario estatal, Miguel Barbosa firmó un nuevo decreto para cancelar el inicio de actividades de las industrias automotrices y de la construcción, ya que, reiteró Puebla no se encuentra en condiciones para iniciar la Nueva Normalidad.

En conferencia de prensa, explicó que las empresas no pueden iniciar sus actividades este 15 de junio, debido de que la entidad se encuentra en alerta máxima de contagios por coronavirus.

Aceptó que su determinación podría provocar consecuencias políticas contra su gobierno o su persona; sin embargo, indicó que es su obligación evitar que se genere un estado de crisis.

“Consecuencias políticas habrá, yo lo sé contra mi gobierno, no sé si contra mí, pero si las hay es el papel que me tocó jugar señores y yo me guio por dos principios honestidad y buena fe y es lo que estoy obligado a ser y lo hago por ser el gobernador del estado de Puebla”, apuntó.