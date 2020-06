Científicos mexicanos prueban contra covid antiviral para hepatitis

EXCELSIOR

Un grupo de médicos ensaya con sofosbuvir, que tiene un perfil de seguridad ya conocido

A partir de modelos por computadora, un equipo de científicos mexicanos encabezados por el doctor Antonio Lazcano, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, identificó que el antiviral sofosbuvir podría ser eficaz contra el coronavirus SARS-CoV-2.

El uso de esa sustancia está probado para combatir el virus de la hepatitis C.

Los expertos observan un avance contra el nuevo virus debido a las similitudes en su enzima polimerasa, indispensable para la infección.

Esta se trata de la primera propuesta hecha por un grupo mexicano de un posible fármaco para el tratamiento de covid-19, que se destaca en un artículo publicado esta semana en la revista Nature Scientific Reports.

Hasta la fecha, no existe un antiviral para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, y el desarrollo de una vacuna puede llevar varios meses o incluso años. La superposición estructural de la polimerasa del virus de la hepatitis C unida al sofosbuvir, un antiviral análogo de nucleósido aprobado para las infecciones por el virus de la hepatitis C, con la polimerasa SARS-CoV muestra que los residuos que se unen al fármaco están presentes en este último”, planteó.

Además, una alineación múltiple de varias polimerasas de coronavirus relacionadas con SARS-CoV-2, SARS y MERS muestra que estos residuos se conservan en todos estos virus, agregó.

Esto abre la posibilidad de usar al sofosbuvir contra estos patógenos altamente infecciosos, detalló.

Los recursos y las opciones que se están probando aumentan con propuestas serias de probar las células madre y las medicinas tradicionales chinas como antivirales.

A esto se suma que el sofosbuvir ya ha sido aprobado como un tratamiento estándar y tiene un perfil de seguridad bien conocido. Por lo que sería interesante “desarrollarlo in vitro experimentos para probar su eficacia contra el SARS-CoV-2”, concluye el artículo.