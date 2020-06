La voz del pueblo

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Terapeuta de lenguaje, escritora, columnista y artista

Entrevista a un trabajador ambulante

Debido a la cuarentena, ¿Cómo ha sido afectado su nivel económico?

Totalmente señorita. Yo soy un trabajador ambulante, tengo 3 hijos que mantener, es por eso que no puedo dejar de salir a vender mis frutas, afuera de los mercados o en los paraderos, donde no cuidan mucho los policías. Tenemos suerte cuando la gente se amontona, porque solo así tenemos más oportunidad que puedan comprar lo que vendemos.

¿Sabes que puedes contraer el virus mientras trabajas y además puedes contagiar a tu familia?

Lo sé señorita. Yo lloro todas las noches y le pido a dios que esto termine, pero mientras esta maldita pandemia no se acaba, lo otro que nos puede matar, aparte del virus, es el hambre señorita. Antes, mi esposa vendía conmigo y mis hijas estaban en el colegio, y mire ahora, ya no hay colegio, no tengo con quién dejar a mis hijas, por eso mi señora ya no trabaja conmigo, ahora se queda cuidando a las niñas. Salgo por la necesidad, para que al menos, con esa platita que ganó a diario, pueda hacer que mi familia tenga alguito para comer. Es muy feo todo esto señorita, varios de mis amigos ya fallecieron, ese virus es mortal, a mí me da miedo que pueda contagiarme y contagiar a mi familia, pero tampoco puedo mostrarme débil delante de mi familia, ahorita su único sustento soy yo. Arriesgo mi salud todos los días para que mi familia pueda comer.

¿Has tenido problemas con algunos trabajadores de la Municipalidad?

Bastante señorita. Por eso siempre me voy, mayormente, a los mercados donde no tienen seguridad y así puedo vender mis frutas más rápido y llegar más temprano a mi casa también. Nosotros los trabajadores ambulantes sabemos que se tiene que cumplir la ley y tener nuestro puestito en regla, pero sino vendemos nada no comemos. Muchas veces, vemos como unos municipales le quitan sus productos a todos los que estamos trabajando, sabemos que no tenemos puestos seguros, pero ¿Qué hacemos señorita? ¿Por qué no nos ayuda el gobierno? Nosotros ganamos del día a día.

¿Qué le pedirías a las Municipalidades y al Gobierno?

Que nos ayuden señorita. Las Municipalidades con tanto dinero que acumulan en los años, ¿Cómo no va a hacer canastas, vasos de leche, ollas comunes?

Al gobierno, le pediría que no se olvide de los ambulantes, porque del bono ya no hay nada. Estos tiempos están bien feos, señorita. El gobierno que nos ayude, por favor, nosotros sí queremos proteger nuestras vidas y cuidarnos del virus, pero también no queremos morirnos por el hambre. Desgraciadamente sufrimos mucho por nuestra pobreza.