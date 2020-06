Staff/Rossi

Zzleep My Baby específica que existe una gran diferencia entre las siestas de 20 minutos y siestas de calidad, 20 minutos de siesta en la silla del carro cuando vas manejando no es una buena siesta, y mucho menos para un bebé, ellos en realidad no saben cuánto tiempo llevan dormidos y quizá sientan que han descansado, pero en realidad no es así, el cansancio se seguirá acumulando y es probable que más tarde sufras las consecuencias de tener un bebé con cansancio acumulado.

La Especialista Liliana Amaro y Coach del Sueño aconseja que trates de conseguir que tu bebé tome 1 o 2 siestas de buena calidad de más de 1 hora dependiendo de la edad, esto ayudará a que tu bebé duerma mejor durante la noche y esté más contento durante el día.

Zzleep my baby elaboró una lista con las 10 cosas esenciales que debes saber para el mejor descanso de tu bebé.