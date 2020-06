Los proveedores de México denuncian que ya perdieron muchos operarios y dinero

Comunidad Textil

Una encuesta que relevó a 70 empresas de proveeduría de materiales y avíos para el sector moda (confecciones, calzado y accesorios) de México, da cuenta de pérdidas por más de 200 millones de pesos mexicanos (US$ 8,1 millones) soportadas por las compañías en sólo tres semanas. La crisis económica generada por el coronavirus provocó que las mismas despidieran a más de 600 trabajadores.

A la encuesta que fue realizada entre el 17 y el 22 de abril por la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, APIMEX, respondieron setenta empresas asociados, mayormente de la ciudad de León.

El 55% del total de los encuestados manifestó que uno de sus principales problemas es la disminución en ventas, mientras que el 31% reportó falta de liquidez por la ruptura de la cadena de pagos.

Del total de encuestados, 58 empresas cuantificaron sus pérdidas: El 83% de éstas ha perdido hasta pesos mexicanos 3 millones (US$ 122.000), el 14% reporta pérdidas entre $M 5 y 15 millones (US$ 204.000 y 600.000), el 4% reportó pérdidas entre $M 30 a 50 millones (US$ 1,2 y 2 millones)

Las empresas proveedoras han realizado grandes esfuerzos por mantener su plantilla de trabajadores y evitar mayores afectaciones.

En cuanto al despido de trabajadores, el 55% de los encuestados, es decir, 38 empresas, mantuvieron su plantilla, mientras que el 26% tuvo que prescindir de entre 1 y 10 colaboradores y el resto entre 11 y 40 trabajadores. Esto representaría alrededor de 600 empleos perdidos.

El 21% de los encuestados reportaron que no han suspendido las actividades de sus colaboradores, el 20% reporta que ha tenido que suspender entre 1 y 10 colaboradores, pero hay empresas que han suspendido entre 11 y 40 personas.

El 37% de las empresas reportó tener tres semanas en pausa laboral y el 27% llevan más de tres semanas en pausa, provocando serios daños a su economía y a la de sus trabajadores.