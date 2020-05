Tu escuchas a Johnny Escutia?… ¡Yo tampoco!!!

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

¿Papás ustedes saben la música que ahorita están escuchando sus hijos?

Está semana ocurrió algo sin precedentes la plataforma Spotify elimino las canciones del acéfalo youtuber Johnny Escutia por incitar al feminicidio cosa que me pareció excelente porque esto queda como precedente para futuros artistas que inciten a la violencia contra la mujer.

El rapero Johnny Escutia llamado o a podado “King de la furia” fue echado a patadas literal de la plataforma de streaming ya que miles de personas pidieron su cabeza de este incipiente remedo de artista a fin de que él y sus putrefactas canciones plagadas de mensajes de feminicidio y pedofilia desaparezcan. Ojalá y más medios de comunicación y público en general extermine este tipo de canciones que no abona nada en este planeta.

Otro que hace unos días corrió la misma suerte fue Bad Bunny con su canción ‘Safaera’ y es que cada día la falta de oxigenación de sus cerebros los hace hacer cosas verdaderamente deplorables, incluso he llegado a pensar que deberían hacerle un estudio a quien escribe las canciones de este tipo de artistas ya que parecen estar mal de sus facultades mentales.

Y para muestra aquí un fragmento de la letra; “Vino ready ya, puesta pa’ una cepillá’. Me chupa la lollipop, solita se arrodilla, hey ¿Cómo te atreve’, mami, a venir sin panty?, Mera, dímelo, DJ Horma ¿Qué tú te cree’? Jodío’ cabrón Yo hago lo que me da la gana, dícelo conejo Ey, ey”, dice un fragmento de la canción de Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny.

Johnny Escutia ese si se voló la barda, sus letras son verdaderas odas a la violencia, en serio, aquí es cuando pienso que las redes sociales y plataformas deben tener una regulación pues no pueden distribuir contenidos con tal cantidad de veneno que solo enferma a sus seguidores y a quienes por alguna extraña razón los tenemos que escuchar de rebote.

Mi alegría es copiosa ya que los usuarios de Spotify como tú y como yo, piden a la plataforma que elimine todo el contenido que incluye canciones como “Violala”, “Violación Suprema”, “Ciberputitas”, “Perra Mugrosa”, “Cállate Perra” y otras más, que están disponibles. Escribo esto con todo el respeto para tí que me lees, porque si no se escribe así con todas su letras jamás podremos dimensionar el gran daño que pueden hacer estos seres humanos y su música si la dejamos entrar a nuestras casas, escuelas y mente de miles de chavos.

Algo que salta a la vista es que en una de estas canciones aparece el nombre de Yuya, donde en una canción con una letra bastante explícita dice que quiere matar a la youtuber mexicana Yuya y no solo eso, sino que en la canción el rapero asegura ya tiene ubicada su casa, así como los planes que tiene para quitarle la vida a Mariand Castrejón Castañeda su nombre real, esto me hace pensar dos cosas: La primera que sea un truco publicitario para notarse, porque hoy en día con tal de ganar un like la gente sale sin brasier en sus redes o inventa este tipo de sandeces, dos que sea un psicópata y esto sirva para incitar a sus seguidores para hacer una barbaridad.

Hoy en día debemos tener cuidado con lo que entra a nuestras casa diariamente y de manera personal veo que estamos plagados de contenidos escurren sangre en sus contenidos, como para prender la radio, escuchar una canción o entrara a las redes sociales y encontrarte con un desadaptado como este señor que lejos de aportarte algo bueno en tu vida te envenene la sangre como si jugaras con mercurio.

Si tienen oportunidad firmen la petición de Change.com donde piden que la música de Johnny Escutia debe de ser bajada de Spotify México y Amazon Music México.

Con esto no quiero satanizar a este cantante si de verdad tiene talento que pruebe otra forma de llamar la atención y de ser popular, en ese momento mi crítica podrá ser diferente e incluso de invitar a que escuchen su música, pero por ahora este veneno que propaga como fuego debe ser extinguido ipsofacto.

Todos estamos haciendo algo por frenar esta pandemia si tú quieres contribuir y ayudar #QuédateEnCasa

