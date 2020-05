Trabajadores migrantes y la explotación laboral

Carlos Javier Jarquín

La humanidad ha venido olvidándose de los valores, del respeto, amor, solidaridad y de todo lo que nos hace vivir en una sociedad digna, donde se demuestre ese color encantador para habitar con sentido humano y no para vivir como viven los animales en el bosque. Esperemos que de esta difícil situación que todos estamos viviendo podamos aprender a convivir como debe ser: cordial, justo, noble, humilde, leal, respetuoso y valorarnos todos sin importar, nacionalidad, religión, política, nivel académico, etc.

Que los cambios que lleguen después de estos días turbios sean para el bienestar de todos, no nos detengamos a vivir para aprovecharnos de los que nos necesitan, si eres privilegiado en brindar oportunidades de empleo, también deberías darte la oportunidad de que tus empleados te admiren por ser un líder justo y leal, trata bien a tus empleados y ellos te tratarán bien, si eres empleado se afable con tu jefe, seas nacional o extranjero tu deber es siempre tener presente el respeto y fiel responsabilidad.

La explotación laboral relumbra de distintas maneras en la vida de millones de personas especialmente en los inmigrantes, la injusticia que viven muchos empleados es de asombro inenarrable, las actitudes de algunos jefes hacia sus subordinados es vergonzosa e inhumana. Hay muchos empresarios que se destacan para explotar a sus dependientes, ¿Por qué humillar a un empleado? Si eres de esos jefes que disfrutas al maltratar a tus empleados, estás viviendo equivocadamente, no tienes ningún derecho de faltarle el respeto a ese alguien que hoy te está ayudando para que vivas una vida más cómoda, no te aproveches de la situación actual que viven quienes trabajan para ti, sin ellos tú no podrías generar fuentes de ingresos el progreso económico del que gozas es gracias a tus trabajadores sin su presencia tus proyectos difícilmente se harían realidad.

Trabajadores migrantes

“La Organización Internacional del Trabajo estimó que en 2014 había 232 millones de migrantes internacionales en todo el mundo que estaban fuera de su país de origen”. Millones y millones de personas viven desplazándose para diferentes países buscando mejores oportunidades, algunos lo que encuentran inesperadamente es la muerte. Desborda nostalgia saber que muchos de los inmigrantes en su país de origen se prepararon profesionalmente para nunca desempeñar su profesión, entre los miles de emigrantes que están esparcidos por todo el planeta son innumerables los artistas y personas de mentes brillantes que por ahora viven momentos complicados…

Jamás te burles de un emigrante hoy podrás ser el hombre más adinerado de tu país, podrás tener muchos títulos, podrás ser diputado o reconocido artista; pero con estos sistemas políticos tan corruptos y desordenados que nos están asfixiando a todos, mañana tú podrías sumarte a esta infinita lista de inmigrantes que viven diversas humillaciones, donde sus derechos son desprotegidos. En la mayoría de los países del mundo hay inversionistas extranjeros a éstos se les recibe con exclusiva cordialidad ¿y por qué al obrero no se le recibe igual? Ellos también hacen una labor admirable, por ende merecen un trato y salario justo.

En todos los países del mundo hay extranjeros, gran cantidad de estas personas son víctimas de la xenofobia, ¿Por qué odiar a un extranjero? No te das cuenta, que mañana tú podrías vivir en otro país, te gustaría que te traten mal, creo que no, a nadie le gustaría vivir ese calvario donde podrías trabajar en lo que nunca te hubiese imaginado laborar. El desprecio que vive el inmigrante parece no tener fin. Si nunca has abandonado tu Patria siéntete afortunado, si algún día lo haces entenderás lo difícil que es vivir lejos de tu tierra.