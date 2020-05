En San Martín Texmelucan y Huejotzingo protestan cientos por falta de apoyo de las presidentas, Norma Layón y Angélica Alvarado

Hipólito Contreras

Cientos de habitantes de San Martín Texmelucan y Huejotzingo colocaron mantas blancas afuera de sus viviendas con las leyendas “No tenemos comida” y “En casa y sin comida”, como protesta ante la situación económica que pasan ante la pandemia del Coronavirus, informó Florenciano Pantaleón Atilano, dirigente social.

Dama Sánchez, habitante de la colonia Margarita Morán de San Martín Texmelucan, afirmó que estar inactivos laboralmente les afecta gravemente a su economía y no tienen para comprar alimentos, “Para nosotros es muy grave que no salgamos a trabajar, en primera porque nos quitaron el empleo, estamos sin paga y no tenemos qué comer”, dijo.

Mauricio Gómez, habitante de Huejotzingo, expresó que tiene 20 días que lo suspendieron en su trabajo por eso se ha puesto a elaborar y a vender cubrebocas, de no ser así no tendría nada para poder comer durante esta crisis, “le pido al Gobierno federal de López Obrador que vea por la gente más humilde, que nos apoyen con despensas, que no se olviden que los más pobres, que somos los más propensos a morir a causa de no tener las herramientas mínimas de sobrevivencia”.