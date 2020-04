Los conservadores evitaron aprobar el aborto, el presidente otorga perdón

Fauna Política

Por Rodolfo Herrera Charolet

Aún cuando los grupos conservadores o “fifís” como los llama el presidente de la República, evitaron que se aprobaran leyes que permitieran la interrupción del embarazo, este miércoles 22 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que libera de las penas a quienes fueron condenadas a prisión por abortar, a los familiares copartícipes y a los médicos, enfermeras, parteras o comadronas que lo practicaron.

El darle la vuelta al problema y acabar de una vez por todas con la penalización del aborto, que por primera vez hubiera cometido la mujer o sus cómplices, tiene el perdón presidencial y por ende el de los ejecutivos de las entidades federativas de acuerdo con sus legislaciones locales.

Dicho ordenamiento, entre otras disposiciones establece:

Artículo 1. Se decreta amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, por los delitos cometidos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, en los siguientes supuestos:

I. Por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal Federal, cuando:

a) Se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido;

b) Se impute a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido;

c) Se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo;

II. Por el delito de homicidio por razón de parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, en los supuestos previstos en la fracción I de este artículo;

Además de la Ley de Amnistía que libera de penas a los abortistas, también concede perdón en caso de narcomenudeo (hasta el doble de la dosis personal), con algunas restricciones, así como por actos de sedición y otros delitos cometidos por los habitantes de pueblos originales.

Esta disposición del ejecutivo que brincó al legislativo configura en los hechos una forma de hacer las cosas por disposición individual del Ejecutivo, ordenamientos legales para librar algunos obstáculos en la manufactura de leyes.

No obstante que el partido fundado por el actual presidente tiene el control de las legislaturas locales y federales, el enfrentamiento mediático entorpece los acuerdos nacionales y alarga el proceso legislativo que termina con no hacer nada. Así que dicho más simple, el presidente “le sacó la vuelta” y aportó una solución, que, desde luego, no fue comentada o consensada con fuerza política alguna.

Nada podrán hacer los conservadores que evitaron aprobar el aborto. El presidente otorga perdón.