Draft NFL 2020, cuándo y cómo ver en vivo

Mediotiempo

“El show debe continuar”, bajo este lema, la NFL celebrará el Draft 2020 pese a la cuarentena por coronavirus, aunque lo hará con un formato especial, pues en esta ocasión no se realizará la fiesta que suelen presumir, ya que ahora será todo a través de Internet, puesto que incluso los equipos no podrán reunirse para así discutir los movimientos que realizarán de cara a la siguiente temporada.

¿Cuándo es el Draft de la NFL 2020?

Será a partir del jueves 23 de abril que comience el Draft, todo en punto de las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México); además que concluirá hasta el sábado 25.

​Transmisión del Draft de NFL

En México este evento no tendrá transmisión en la señal pública, pero sí en la privada por ESPN y TUDN, además que en plataformas digitales podrás acudir al NFL Game Pass y NFL Network.

Inicialmente se tenía previsto que este evento se celebraría en Las Vegas, aunque debido a la cuarentena todos los planes se cambiaron, ahora se harán desde los estudios de ESPN en Bristol, Connecticut.

¿Qué jugadores son los más codiciados?

Para esta edición los Bengals tendrán el primer pick, mismos que podrían aprovechar para tomar al quarterback Joe Burrow. Entre los mayores deseos de los equipos también aparece Derrick Brown, un tacle defensivo de 1.96 metros y 144 kg de peso.

⭐️ Draft-A-Thon LIVE ⭐️️

A three-day, star-studded livestream to raise awareness and donations for COVID-19 relief!

Starts Thursday at 7:30pm ET.

Learn more at: https://t.co/t5JVKzjd4J #DraftAThon pic.twitter.com/PtZAy2wiWB

— NFL (@NFL) April 21, 2020