NFL: Fallece Tarvaris Jackson en accidente automovilístico

El ex mariscal de campo de Vikingos, Halcones Marinos y Bills falleció a los 36 años de edad; en 2019 fue nombrado entrenador de quarterbacks de la Universidad de Tennessee.

Tarvaris Jackson, ex mariscal de campo de los Vikingos de Minnesota, Halcones Marinos de Seattle y Bills de Buffalo, falleció la noche de este domingo a los 36 años de edad, a causa de un accidente automovilístico.

We are saddened to share the passing of former Vikings, Seahawks, and Bills QB Tarvaris Jackson. He was 36. 🙏 (via @RapSheet ) pic.twitter.com/04K6xSp2bB

De acuerdo con los reportes, Jackson perdió la vida en su natal Alabama, luego de estar 10 años en la NFL, en los cuales militó para tres diferentes equipos en toda sus trayectoria.

Fue reclutado en la segunda ronda del Draft del 2006, procedente de la Universidad de Alabama, por los Vikingos de Minnesota, quien buscaban un mariscal de campo para ser el futuro de la organización.

Our thoughts and prayers are with the friends and family of former #Vikings QB Tarvaris Jackson.

You will be missed, TJack!

📰: https://t.co/ZN4IwLgrN0 pic.twitter.com/SfCFhkT9jJ

— Minnesota Vikings (@Vikings) April 13, 2020