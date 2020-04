Japón no resistiría nuevo aplazamiento para los Juegos Olímpicos: Thomas Bach

ARISTEGUI NOTICIAS

El presidente del COI reveló que la reprogramación para el verano del 2021, debido al Covid-19, tendrá un costo imposible de definir de varios cientos de millones de dólares.

Otro aplazamiento, imposible…

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), aseguró este lunes que Japón no podría gestionar otro aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 más allá del verano del 2021.

En una entrevista con el periódico alemán Welt, y a pregunta directa sobre por qué Tokio 2020 no fue aplazado a 2022, el dirigente alemán respondió que los socios japoneses, en primera línea el primer ministro Shinzo Abe, le dejaron muy claro que Japón no podría resistir un aplazamiento más allá del próximo verano.

Esto para garantizar la disponibilidad de la Villa Olímpica, así como todos los escenarios deportivos, remodelados y construidos. “No se puede posponer como un partido de tenis o de futbol”.

It took us just 3 days to get agreement for the postponement of the Olympic Games and another 6 to announce a new date. That speaks for itself. – IOC President Bach explains the process which led to the postponement of #Tokyo2020 in a long @welt interview. https://t.co/MDAcdBplgD

— Christian Klaue (@ChKlaue) April 12, 2020