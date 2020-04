Carlos Javier Jarquín

El confinamiento tiene desesperado a gran parte de la población, ¿en qué estás invirtiendo este tiempo libre? Si eres escritor o poeta este contenido es exclusivo para ti. Estamos viviendo tiempos desbordados en profunda e inexplicable melancolía, pero si te encanta escribir, leer o realizar cualquier disciplina del arte, esta es una oportunidad apropiada para dedicarle tiempo especial a esas actividades que tanto amas. Felicito a todas las personas que están poniendo en práctica su creatividad, especialmente a los que están promoviendo el arte en las distintas redes sociales o páginas web, felicidades a la maestra, escritora, poeta y gestora cultural mexicana Odette Méndez Paz por su continuo apoyo que cordialmente le brinda a los poetas emergentes.

Odette es Presidenta y Académica de la Academia de Literatura Latinoamericana perteneciente a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en San Luis Potosí, México y Directora de Pandero Cultural. Esta brillante poeta tuvo la maravillosa iniciativa de llevarles poesía a todos los que estamos en casa a través de Facebook, dio inicio el 21 de marzo del 2020, #Desde casa leo poesía, consiste en grabar un poema, se lo envías a Odette y después ella lo publicará en sus páginas de Facebook, con esta acción se demuestra un compromiso social y responsable en la lucha contra el coronavirus y que mejor que por medio de la poesía estemos llevando ese mensaje de esperanza e inspiración a todos los habitantes del planeta.

Méndez afirma: “Sus participaciones han sido apreciadas en México y el mundo, eso ha contribuido a sensibilizar a la sociedad y a despejar un poco nuestras mentes, ya suman muchas participaciones, eso nos da mucho gusto. Lo único que les pido de la manera más atenta es que atiendan las bases, ahorita estoy sola haciendo todo este trabajo, no me alcanza el tiempo, para arreglar textos, editar videos, de antemano agradezco a todos aquellos que me han ayudado a hacerlo posible, la iniciativa sigue vigente”.

¿Quiénes pueden participar?

Están cordialmente invitados todos los poetas que hablan español sin importar en que parte del mundo se encuentran, es hora que tus versos sean conocidos por miles de colegas y lectores de diferentes parte del mundo, que nuestra voz poética sea de eminente motivación en estos momentos tan difíciles que la humanidad enfrenta. Envíale tu video al Messenger personal de Odette Méndez, envía breve semblanza actualizada de lo más relevante de tu trayectoria literaria máximo de cinco renglones. Ella estará publicando en las páginas de Facebook de Pandero Cultural y Academia de Literatura Latinoamericana. Es totalmente gratuito y recibirás un reconocimiento vía digital por tu participación. Nota: Si deseas participar solo con un texto escrito, puede enviárselo en archivo word, letra arial 12, con tu semblanza actualizada breve, a su correo electrónico: oddettemendez@hotmail.com