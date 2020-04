¿Cómo cuidar a tus mascotas durante la contingencia por el COVID-19?

Staff/Rossi

· MSD Salud Animal en México hace un llamado a la sociedad mexicana para que no abandonen a sus perros y gatos durante la pandemia

· Los propietarios pueden sacar a pasear a sus mascotas por periodos cortos y en horarios de menor afluencia

· Evitar el uso de cloro, lejía o gel antibacterial para desinfectar las patas de perros y gatos

Ciudad de México, a 13 de abril de 2020.- Tras el brote de COVID-19 y su propagación en todo el mundo, una de las inquietudes más grandes para los propietarios de animales de compañía, es el cómo cuidar a sus perros y gatos durante la pandemia.

Por ello, MSD Salud Animal en México y PetFan, comparten algunas recomendaciones con la finalidad de asegurar el bienestar de los propietarios y sus mascotas. En cuanto a recomendaciones generales, deben lavar con agua y jabón los platos para la comida y el agua de sus mascotas todos los días.

“Hay quienes no cuentan con un patio en casa o viven en departamentos y sus mascotas están acostumbradas a salir a la calle. Por ello sugerimos que los propietarios los saquen por periodos cortos y sólo a cubrir sus necesidades fisiológicas como orinar y defecar, evitar el contacto con otros animales o personas, llevar bolsas para recoger las heces y hacerlo en horarios de menor afluencia”, explicó Adrián Polo Jerez, Coordinador Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

En el caso de las personas enfermas de COVID-19, se recomienda que busquen el apoyo de un tercero para ayudarle al cuidado de sus mascotas, ya sea un familiar o amigo. La persona que se haga responsable del perro o gato debe procurar no utilizar los utensilios que hayan estado en contacto con el propietario, como son platos de comida y de agua, correas, collares y juguetes. Primero hay que asegurarse de lavarlos y desinfectarlos perfectamente o adquirir nuevos.

Si no hay posibilidad de que alguien cuide a su mascota, la World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) recomienda que mientras el propietario se encuentre en cuarentena por COVID-19, debe designar un espacio dentro de la casa donde el animal de compañía tenga el menor contacto con la persona infectada.

“Debe lavarse las manos antes y después de interactuar con su perro o gato, teniendo en cuenta que ésta se debe limitar para alimentarlo, usar cubrebocas en presencia de su mascota, tener buenas prácticas de higiene y conservar limpios los espacios en los que esté la mascota, esto con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio de otras personas que entren en contacto con las superficies”1, añadió Adrian Polo de MSD Salud Animal en México.

Asimismo, si necesitan llevar a su mascota con el Médico Veterinario, primero deben comunicarse con él vía telefónica para explicar su visita. El especialista será quien determine si es necesario que acuda o puede agendarlo para otro día. Cabe recordar que es indispensable para la salud de las mascotas, que las prácticas de medicina preventiva como vacunación, desparasitación interna y externa, se sigan llevando a cabo, siempre bajo las indicaciones del Médico Veterinario.

“Una vez que el Médico Veterinario le haya indicado que lleve a su mascota o bien en casos de emergencia y en donde la vida de su mascota se encuentre comprometida, ésta debe ser llevada a la clínica veterinaria por un adulto que no se encuentre contagiado por el COVID-19. Al llegar a la clínica veterinaria, espere afuera y siga las instrucciones del personal médico. Al ingresar, debe mantener las prácticas de distanciamiento social, es decir, no abrazar, besar o saludar de mano y guardar al menos un metro y medio de distancia entre las personas”, añadió el especialista.

MSD Salud Animal en México comprometido con su misión de “la ciencia de los animales más sanos”, hace un llamado a la sociedad mexicana para que cuiden, protejan y que no abandonen a sus perros y gatos durante la contingencia por coronavirus COVID-19. Así como evitar usar gel antibacterial, cloro o lejía para desinfectar las patas de sus mascotas ya que pueden causar severas heridas o quemaduras en ellas. Es suficiente lavarlas con agua y jabón. Cualquier duda al respecto consulta a tu Médico Veterinario de confianza.

Acerca de MSD Salud Animal

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa farmacéutica líder a nivel mundial, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Salud Animal, una división de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals®, MSD Salud Animal ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas, desparasitantes externos e internos para el cuidado de la salud de los animales. MSD Salud Animal se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Salud Animal tiene presencia en más de 85 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para mayor información, favor de visitar la página www.msd-animal-health.com o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn y Twitter

Acerca de PetFan

PetFan® México es una comunidad para los propietarios y amantes de las mascotas, en donde encontrarán información y consejos sobre el cuidado, salud, educación, higiene y bienestar, desarrollados por profesionales en medicina veterinaria, pero abordados de manera amigable y sencilla. PetFan cuenta con múltiples secciones como: Pet Tips, Pet News, Nueva Mascota y Especies, en las que los usuarios encontrarán recomendaciones, consejos útiles para el cuidado y preservación de la salud de las mascotas, orientación para tomar la decisión de adoptar o adquirir una, e incluso, cuenta con un catálogo que detalla los rasgos, talla, raza y necesidades de espacio o cuidados para cada animal. En caso de requerir más información, favor de visitar la página www.petfanmx.com o establecer contacto a través de las redes Facebook y Twitter.