El Impuesto Sobre Nómina debe aplicar sólo para apoyar a las empresas y al turismo

Hipólito Contreras

Todas las empresas tenemos que pagar el Impuesto Sobre Nómina, es una obligación fiscal, si no pagamos nos llegan las multas, este impuesto nació para que la desaparecida Junta de Mejoras del Municipio de Puebla hiciera obras para favorecer el turismo y el crecimiento empresarial en Puebla, a las industrias que más repuntaron se les apoyaba con esto, hoy incorrectamente se aplica para seguridad pública, expuso el Colegio de Contadores del estado de Puebla.

Indicó que con el tiempo el ISR se fue desvirtuando, ahora el impuesto se usa para seguridad pública cuando no fue creado para esos sino para promover el desarrollo empresarial, debe ser para el fomento y crecimiento de las empresas y del turismo

Este impuesto se debe aplicar para el crecimiento de las empresas y del turismo, necesitamos impulsar la economía, la seguridad es un punto débil de este crecimiento económico pero no tiene que ser con el Impuesto Sobre Nómina.

Sobre medidas que viene aplicando el ayuntamiento en materia de movilidad como topes, macetones, comentó que no se trata de caprichos e ideas de que esto o aquello puede funcionar, por ejemplo en la avenida Esteban de Antuñano a alguien se le ocurrió poner un tope a u lado de un semáforo, los topes se ponen para moderar la velocidad donde no hay semáforo, ahora en esa zona los vehículos deben pasar un tope que no es necesario, ahora se generan problema de movilidad donde en teoría la Secretaría de Movilidad está poniendo estrategias para hacer ágil la movilidad.

La cosas en Puebla, dijo, no se hacen pensando sino por ocurrencia, esto es muy peligroso, es un desperdicio de recursos.

Comentó que estos desatinos de las autoridades municipales generan mayor inconformidad en los visitantes que llegan a Puebla porque encuentran obstáculos para movilizarse.