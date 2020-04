Avión de los Patriots se usa para transportar 1.2 millones de mascarillas de China a Estados Unidos

ESPN

El avión de los New England Patriots se está utilizando para transportar 1.2 millones de máscaras N95 desde Shenzhen, China, a Estados Unidos.

Según The Wall Street Journal, la transferencia fue el resultado de múltiples negociaciones mundiales y del gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, que pidió ayuda al presidente del equipo de los Patriots, Jonathan Kraft, para adquirir las máscaras.

El avión de los Patriots tuvo que ser actualizado para viajes internacionales y se otorgó una exención para evitar una cuarentena de 14 días en China si la tripulación no abandonaba el avión, según el Journal.

“Nunca había visto tanta burocracia en tantas formas y obstáculos que tuvimos que superar”, dijo el propietario de los Patriots, Robert Kraft, según el Journal. “En el mundo de hoy, aquellos de nosotros que somos afortunados de marcar la diferencia tenemos una responsabilidad importante de hacerlo con todos los activos que tenemos disponibles”.

La familia Kraft pagó 2 millones de dólares, aproximadamente la mitad del costo, para adquirir las máscaras, según el periódico. El pedido inicial fue de 1.7 millones de máscaras, pero solo 1.2 millones podrían caber en el avión. El resto de las máscaras se entregarán en otro envío, informa el Journal.

No days off. Thanks to some serious teamwork, Massachusetts is set to receive over 1 million N95 masks for our front-line workers. Huge thanks to the Krafts and several dedicated partners for making this happen. pic.twitter.com/ieV6XMC5Ow

— Charlie Baker (@MassGovernor) April 2, 2020