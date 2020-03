Delincuentes atracan y golpean en su hogar al diputado local Uruviel González junto con su familia

Relató que fue metido junto con su familia a la cajuela de un vehículo, mientras los delincuentes saqueaban su propiedad, y cuando logró liberarse buscó ayuda con las autoridades correspondientes, donde en ese momento no obtuvo respuesta alguna.

“Señor Gobernador, le pido que voltee hacia Serdán, no soy el único, seguramente habrá familias que por miedo no presentan su denuncia por el temor, haré mi denuncia correspondiente y mi declaración tal y como sucedieron los hechos. Le reitero mi admiración, por lo que pido que trabajemos juntos, las partes políticas se deben acabar. Hoy es un llamado para que nos sumemos todos, desde que llegó, desde que tomó protesta me sumé a sus llamados. Confío en que tendrá la capacidad para mejorar las condiciones, que los cambios que ha hecho en la administración pública son para mejoría del estado, lleva poco tiempo, pero sí se puede, sí se pueden hacer mejores cosas para este distrito y el estado, confío plenamente, y a los Presidentes Municipales les pido que de ser necesario se realicen reuniones con la federación hagámoslo, dejémoslo temas partidistas de lado”, remarcó.