Coordinación interinstitucional para atender retos de Puebla, plantea secretaría de Gobernación a ediles 

STAFF/AEH

· “Trabajemos muy coordinados: estado, municipios y sociedad, porque en equipo es mejor”, convocó el secretario de Seguridad Pública

· El gobierno de Puebla cuenta con personal capacitado e insumos para enfrentar coronavirus: Uribe Téllez

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Los retos que enfrenta Puebla requieren de un modelo eficiente interinstitucional e intersecretarial de los tres órdenes de gobierno, que tenga como principios básicos la comunicación, coordinación y cooperación, a fin de hacer posible la efectividad en los resultados que demanda la sociedad, sostuvo el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez.

Al participar en una reunión de trabajo con presidentes municipales, síndicos y sistemas municipales del DIF, en la que se abordaron temas de igualdad de género, coronavirus, seguridad y Cruz Roja, manifestó que el gobierno de Puebla y las gestiones municipales tienen la oportunidad histórica de resarcir agravios y de recuperar la paz, y ello solo se logrará con una interconexión política, sentenció.

“Los distintos aspectos y problemas que actualmente enfrentamos en nuestro estado de Puebla requieren de un modelo eficiente, interinstitucional de gestión municipal e intersecretarial de los tres órdenes de gobierno, junto con la sociedad civil”, señaló.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Raciel López Salazar, ofreció a los ediles el respaldo del Gobierno del Estado para combatir la delincuencia, y les recomendó que los responsables de seguridad de los municipios sean eficientes, de carrera y honestos: “revisemos el perfil y no designemos aquellos que, por lazos familiares, vínculos de compadrazgos o de amistad, ocupen estas responsabilidades sin ninguna experiencia en el cargo”.

Pidió a los ediles instruir a sus directores de seguridad que investiguen y detengan a los delincuentes y generadores de violencia en sus demarcaciones: “desde luego contarán con todo el apoyo y respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública”.

“La instrucción del gobernador es asumir con integridad, vocación y compromiso la protección de los ciudadanos frente al crimen y la violencia. Trabajemos muy coordinados: estado, municipios y sociedad, porque en equipo es mejor”, ofreció.

En tanto, el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, presentó el plan estatal emergente de respuesta ante casos de COVID- 19. Afirmó que el Gobierno del Estado está preparado para hacerle frente a esta enfermedad.

Al dar a conocer las medidas de prevención para evitar la propagación del virus, como lavado de manos, desinfección de superficies y no automedicación, el funcionario resaltó que la dependencia cuenta con el personal capacitado y los insumos necesarios para atender los casos de coronavirus que puedan presentarse en el estado.

“De los tres escenarios de vigilancia y atención, el uno es cuando hay pocos casos y son importados, es el que estamos viviendo actualmente en nuestro país, no se necesitan suspender clases, usar cubrebocas en las calles, no ir a los centros de trabajo, no asistir al cine, en el escenario uno, todo eso es permitido”, dijo.

En el evento, la subsecretaria de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género, Mónica Silva Ruiz destacó que para el Gobierno del Estado es prioritario alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, ya que a través de esta se tendrá un desarrollo integral pleno.

Apuntó que, como parte de la estrategia para la atención de género, está la puesta en marcha de un programa y sistemas municipales para la igualdad entre mujeres y hombres, ya que desde estos instrumentos se establecerán políticas públicas y se generarán oportunidades para la prevención de todo tipo de violencia.

En su intervención, la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, pidió a los ediles unir esfuerzos con la administración estatal para apoyar a la Cruz Roja, dejando a un lado los colores y las ideologías. Planteó a los alcaldes la propuesta de destinar a la institución medio punto porcentual de los ingresos de los ayuntamientos que encabezan.

“Cada recurso tiene que ser bien gastado, no lo veamos como un gasto, veámoslo como una ayuda, una inversión”, finalizó.

—oooOooo—

VIDEOS

DAVID MÉNDEZ M. https://drive.google.com/file/d/1wgZV-bQbH2qi1fXgB4J7vU3mUev1UyjF/view

RACIEL LÓPEZ S. https://drive.google.com/file/d/1ij6X33I4fhXJZASl0ZofR2AhoVwmKZmk/view

JORGE HUMBERTO URIBE https://drive.google.com/file/d/1jtnecFVw7Tkb9Khbjx6DyFGuIGLaH3gu/view

FOTOS EN ALTA

https://we.tl/t-AoFyF