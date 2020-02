Desde la Butaca: Loco por ti

Yvette Desachy Severino

Película mexicana del director Diego Kaplan, que se estrenó el 14 de febrero de éste año.

Jess ( Sandra Echeverría) es una atractiva mujer que trabaja en una importadora de tequila cuando conoce de forma casual a Hank (Jaime Camil) en una tienda de colchones donde él es dueño.

Jess de inmediato se siente atrapada por el increíblemente atractivo, astuto, inteligente, atento y súper exitoso hombre del que se expresa con sus compañeros de trabajo como ” el hombre perfecto”.

Por su lado el susodicho Hank es conminado por su psicólogo a que le confiese a Jess cuánto ante, los múltiples padecimientos que aquejan a éste y que mantiene a raya tomando una cantidad de píldoras impresionante.

El día que Hank se lo va a confesar, Jess le pide la acompañe a un retiro organizado por el dueño de la empresa donde ella labora, misma que podría ser decisiva en su futuro profesional. Hank después de entrar en pánico huye al baño y tras echarse un coctelazo de pastillas le dice que estará encantado de acompañarla.

Lo divertido comienza cuando Hank al necesitar una de sus tantas pastillas entre las que se encuentra el viagra para poder funcionar, se da cuenta con terror de que no está ninguna de sus píldoras en la maleta de viaje…ahí todos sus desórdenes de personalidad ( bipolar, obsesivo compulsivo, asperger, tourette) empiezan a salir uno tras otro lo que convierte el viaje con Jess y todos sus compañeros de trabajo un desastre para ella.

Cuando la situación se torna insostenible, Hank no tiene más remedio que confesarle a Jess su condición, él debe mantenerse medicado día con día para llevar una vida socialmente aceptable y funcional…Hank le dice sensible : “No es fácil que alguien me acepte en mis condiciones”.

Me parece una reivindicación no sólo para quienes padecen algún síndrome, sino para todo ser humano imperfecto con el derecho de, no sólo ser aceptado …sino amado, adorado tal cual es.

Es una cinta ligera con mucho humor, un poco palomera pero con mensaje en la que Jaime Camil hace una actuación realmente extraordinaria…la mejor que le he visto, amén de lucir un físico estupendo.

Dura 102 minutos que se disfrutan desde el principio hasta el final, que es bastante predecible.

Disfrutenla!!