Palazuelos explica por qué fue custodiado por la Guardia Nacional en carnaval

En exclusiva, el actor asegura que la policía municipal se vio rebasada por tanta gente que había y que para evitar accidentes sentó la Guardia Nacional a ayudarlos

El actor Roberto Palazuelos está en medio de la polémica por haber sido custodiado por cuatro miembros de la Guardia Nacional durante su participación en el Carnaval de Progreso, en Yucatán.

Usuarios en redes sociales criticaron la presencia de los elementos en un evento tan “poco importante” mientras que la propia Guardia Nacional dio a entender por medio de un tuit que no estaba de acuerdo con que se haya dado este tipo de protección al actor.

Quién platicó en exclusiva con Roberto Palazuelos, quien aclaró que la Guardia Nacional no estuvo ahí para custodiarlo sino para ayudar a la policía municipal a controlar el orden durante el recorrido de los autos y carros alegóricos.

Se armó un escándalo por las fotos que se filtraron de cuatro elementos custodiándote…

Es una ridiculez porque la cosa es muy sencilla: Yo fui contratado por el presidente municipal de Progreso (Julián Zacarías) para encabezar el Carnaval de Progreso. Cuando yo llegué, ellos tenían ahí un Jeep blanco. Yo venía con tres gentes de mi seguridad personal que aparecen conmigo.

¿Qué pasó durante el desfile?

Cuando llegamos a formarnos la gente nos vio. Yo venía como con ocho policías municipales y mi gente personal. Pero cuando nos vio, la gente empezó a rodear el Jeep a un grado que ya eran cientos de gentes moviendo el Jeep. Entonces, la Policía Municipal se vio rebasada y le tuvo que pedir apoyo a la Guardia Nacional, que se encontraba en la zona para resguardar a la gente.

¿Cuál fue entonces el papel de la Guardia Nacional en esto?

La Guardia Nacional ayudó a poner orden para que pudiéramos arrancar el festival y también fue idea de los organizadores que se mantuvieran ahí porque la gente y las chavitas se enardecían y brincaban sobre del Jeep que estaba en movimiento, podía haber un accidente en cualquier momento.

Yo creo que la Guardia Nacional, más que resguardarme a mí, resguardó la integridad de la gente para que no se fuera a machucar con la llanta del Jeep y también apoyó a la Policía Municipal. De hecho, hay un artículo, creo que es el quinto de la Guardia Nacional, que permite que apoye a las policías municipales, sobre todo en lugares donde existe demasiada gente. Ellos tienen un rollo de coadyuvancia y colaboración entre ellos y lo único que hicieron fue aplicarlo.

Entonces, no es que tú lo hayas solicitado…

Para nada. Obviamente sí le solicité al presidente municipal que hubiese seguridad en el Carnaval porque yo me iba a exponer a 150 mil personas que había ahí. El Carnaval fue un éxito, estuvo súper bonito, no hubo ningún problema de nada, la gente de la Guardia Nacional fue súper educada con la gente, me dio mucho gusto quienes se encargaran de que la gente no se aventara sobre del Jeep porque ellos como que traen una educación diferente de cómo tratar a la gente. Los trataron muy bien y cuidaron mucho a los niños, niñas y adolescentes que venían sobre mi coche para que no se fueran a lastimar. Por eso es que subí un pequeño video de cuando vengo terminando el recorrido en el que les agradezco que facilitaron muchísimo las cosas y que más que protegerme a mí, protegieron a la gente de lastimarse.

¿Qué opinas del tuit de la Guardia Nacional en el que se menciona que se sancionará a quien autorizó que te cuidaran esos cuatro elementos?

Primero, para ver si va a sancionar, tendría que determinar si hay actitudes o conductas dignas de sanción. Yo creo que ya más bien se dieron cuenta que no fue nada de eso. La Guardia Nacional estaba haciendo lo correcto, fue de gran ayuda y a través de este medio les vuelvo a agradecer que estuvieran ahí para evitar que se lastimara nadie y para que le dieran apoyo a la Policía Municipal.