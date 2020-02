PRD nacional se suma al movimiento “Un Día Sin Nosotras”: Claudia Gastelum

Hipólito Contreras

Es indignante que en pleno siglo XXI, en la era de la tecnología y la comunicación, también se la época del mayor índice de violencia contra las mujeres, vivimos en una sociedad machista donde las mujeres se han tenido que desarrollar a la sombra de los hombres, siendo acosadas e intimidadas en todas las áreas de la vida, afirmó Ruth Castro, de la corriente Alternativa Democrática Nacional del PRD.

En un país verdaderamente civilizado, expresó, no tendríamos que combatir violencia con más violencia, lamentablemente nuestra sociedad no comporta con respeto hacia nuestro gremio, no estamos pidiendo un favor sino reclamando nuestro legítimo derecho a ser respetadas, estamos cansadas de que por ser mujer nuestra opiniones no sean tomadas en cuenta y sean ridiculizadas.

Hemos visto con tristeza, agregó, cómo las mujeres se tienen que preparar más para hacer válido su punto de vista, cuando los hombres cobijados por el sistema no se les cuestiona,

Por su parte Claudia Gastelum, coordinadora del programa nacional, “Yo Te Defiendo”, informó que la dirigencia nacional del PRD se ha sumado al paro nacional de mujeres del 9 de marzo, por lo que le hace un llamado a la militancia para que se sume, la intención es visibilizar la importancia que las mujeres tienen en las diferentes esferas de la sociedad.

Precisó que no es un paro para ausentarse sino para que se sienta su presencia en la sociedad, todo el tema de violencia de género y feminicidios tiene su origen en la impunidad, el presidente de la república pronunció una especies de decálogo “que no fueron más que frases huecas, el jefe del estado mexicano tendría que estarse comprometiendo con hacer justicia y se elimine la impunidad en el país”.