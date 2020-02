La “revolución verde”, causante de cinco enfermedades, acusan

Hipólito Contreras

Los humanos padecen las cinco pandemias del planeta: obesidad, es la enfermedad número uno, le sigue la diabetes, seis de cada diez habitantes del planeta la padecen, el cáncer, seis de cada diez tienen un tipo de cáncer, el Alshaimer, cinco de cada diez la padecen, y el Parkinson, afirmó Eugenio Bravo Pérez, coordinador de la Expo Salud y Belleza

Nadie, dijo, se pregunta qué nos llevó a eso, la respuesta es sencilla, a eso nos llevó la revolución verde que se establece en México en 1960, la que no sólo esteriliza al suelo, sino también los conocimientos y tradiciones.

Pregúntenle a cualquier campesino cómo se siembra una cebolla orgánica, sin nada de pesticidas, detrás de los alimentos genéticamente modificados están las cinco enfermedades que nos tiene al borde de la desaparición como especie humana.

Expuso que hay un negocio multimillonario con una lógica perversa, el grueso de lo que comemos se llama Monsanto, el dueño de los laboratorios que nos cura se llama Bayer, Monsanto es propiedad de Bayer.

Indicó que por eso nace un grupo de campesinos comprometidos con la salud y con el medio ambiente, el calentamiento global no es de hoy, ya se mencionaba en 1920 cuando Monsanto fabricaba polímeros de plástico, “yo padezco una enfermedad crónico degenerativa para la que los facultativos dicen no hay reversa, tengo 28 años de diabético, la diabetes no se cura pero sí se controla, hay cerca de 800 especies reguladoras de glucosa, posee dos insulinas vegetales, tiene todo para llevar una alimentación sana y saludable.