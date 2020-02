Mónica Gómez falleció cuando despertaba su albor literario

Carlos Javier Jarquín

Imagino tu sonrisa sobre la luna llena, imagino el tierno aroma de tu piel sobre mi piel y ahora solo queda imaginar que tú estás cerca de mí… Mónica Gómez (1989-2018)

Facebook desde que nació (febrero, 2004), ha provocado que tengamos amigos de distintas partes del mundo, es estupendo saber que en esta red están conectadas personas que aman lo mismo que nosotros apreciamos. A inicios del 2016 conocí a través de esta gigante red social a una joven escritora con un potencial poético excepcional, tristemente falleció cuando despertaba con vivo resplandor su albor literario, esta joven escribía con fantástica elegancia, entre sus temas preferidos destacan; el amor, amistad, soledad, melancolía, entre otros… Las composiciones de Mónica son pocas pero lo suficiente para ser inmortal, sus versos desbordan infinita inspiración, su calidad literaria es exquisita, sus sentimientos los impregnó en cada línea que escribió y por supuesto en el corazón y pensamiento de sus familiares, amigos y seguidores.

Síntesis biográfica

Mónica Gómez [q.e.p.d] conocida como Mona Gómez (nació el sábado 30 de diciembre de 1989 en Gómez Palacio, Durango, México, falleció el jueves 15 de febrero del 2018 a las 6:00 am., a causa de trombosis, pulmonar). Era Licenciada en Informática, escritora y bilingüe (español – inglés), fue amante del fútbol, cine, baile y libros. Gómez, escribía, frases, poesía y relatos. Mónica era la hermana mayor de tres hermana, Dannii (segunda) y Fátima (tercera).

Para escribir este artículo me contacté con su hermana Dannii Gómez y a través de un audio por WhatsApp con una voz entrecortada expresa lo difícil que ha sido para ella estos dos años sin la maravillosa presencia física de su hermana. Fátima también dijo lo complicado que ha sido para ella, respirar estos dos años sin su adorable hermana. Uno de los mejores amigos que tuvo esta simpática autora, era Alberto González y entre sus mejores amigas están; Mary Ortiz y María Rangel García, ellos hacen presente en esta nota para expresar el cariño que le tuvieron, tienen y tendrán.

Mensajes de sus hermanas y amigos

Danii

-Mi hermana para mi era todo, mi hermana para era mi mejor amiga, era una compañera de vida porque ella me crió prácticamente, nuestra mamá trabaja para sacarnos adelante, su ausencia me ha pegado muy fuerte, todavía no me hago la idea de que ella ya no esté aquí conmigo, no puedo asimilar la verdad me dejó incompleta la extraño mucho. No puedo enfrentar su partida, era siempre la primera que me felicitaba en mis cumpleaños la que me ponía las mañanitas, para mí era la persona más maravillosa y esa persona maravillosa fue mi hermana.

Fátima

-Mi hermana era una de las personas más importantes en mi vida, era mi mejor amiga, ya que me entendía, me escuchaba y me ayudaba a lo que no podía, me cuidó durante muchos años, me enseñó todo lo poco que sé de la vida y los días sin ella para mí han sido muy difíciles, con ella compartía la mayor parte de mis días, hacíamos muchas cosas juntas y cada día que pasa la extraño más y más, me hace mucha falta volver a escuchar su voz, poder darle un abrazo. Siempre la recuerdo sonriendo porque ella siempre andaba feliz a pesar de todo.

Alberto González

-Yo y ella éramos dos personas muy unidas, con una confianza tremenda, nos contábamos absolutamente todo, siempre estaba para mí, siempre una persona leal: cariñosa, feliz, siempre con una sonrisa, juntos reíamos, llorábamos y nos apoyábamos. Definitivamente nunca vamos a entender porque las personas más buenas se van, Moni fue una de las personas más buenas, nobles y amorosas que existían. Aunque asimilemos su ausencia jamás podremos acostumbrarnos a vivir sin ella. Fue una persona incondicional e irreemplazable.

Mary Ortiz

-Fue la mejor amiga, siempre estaba en las buenas y en las malas, una persona con un gran corazón, una mujer ejemplar que nunca se rendía, cuando la necesité siempre estuvo ahí incondicional; divertida, alegre, contagiaba con su carisma, aunque trajera sus problemas siempre hacía un espacio para mí, dándome siempre consejos. Le agradezco a Dios por haberte cruzado en mi camino, te amo y siempre estarás en mi corazón, siempre tan alegre, gracias por enseñarme el verdadero valor de la amistad, gracias por tanto.

María Rangel García

-Más que mi amiga mi Moni es y seguirá siendo como una hermana, ella ha sido una de las personas más encantadora que Dios ha puesto en mi camino, era una persona leal, hermosa en todos los sentidos, que siempre estaba para mí y sin duda alguna lo sigue estando porque vive en mi corazón. Me hacen mucha falta sus abrazos, esos que te calmaban el alma, mi vida sin su presencia ha cambiado mucho, porque era una de las personas que no hacía falta decirle que estabas mal, ya que ella con el simple hecho de leer como escribía, sabía mi estado de ánimo y corría hacia mí. Ahora yo corro hacia la calle y volteo al cielo buscándola y gritándole lo mucho que me hace falta.

Composiciones de Mónica Gómez

Desde que inició mi amistad con Mónica siempre hablábamos de poesía, historia, libros, viajes, comidas, bebidas etc, etc., en muchas ocasiones me compartía algunas de sus lindas frases que escribía, en otras oportunidades, me las leía o me las enviaba por audio. Muchas de sus frases que me compartió se me borraron y estas que comparto a continuación me las había enviado por Messenger.

Es imposible ocultar este sentimiento, no sé si sea fugaz o real, pero hoy debo confesar lo mucho que disfruto tu compañía y sé que eres tú quien saca mis más preciadas manías en esto del amor de fantasía.

Algún día besaré tus labios y te amaré como nunca nadie lo hizo, algún día te encontraré y trataré de ser todo para ti, seguiré enamorándote día a día, te robaré el corazón y serás todo mío, pero hoy solo me queda esperar, dejaré mi puerta abierta por si quieres entrar y así poder amarnos hasta el final.

Fue tan repentino este amor, nunca imaginé que cambiaría mi luz hoy cada que te pienso llenas mi vida de color, aún cuando yo me encuentre en blanco y negro, por favor ámame, solo ámame que mi corazón ya no aguanta ni un día más sin tus besos.

Hoy indagué, busqué y no encontré una sola razón para quedarme, te sentí tan seguro de mí, que no imaginé una vida sin ti pero ahora, seguiré buscando un corazón a quien amar.

Somos un solo latido, nos complementamos en cada de nuestros sentidos, déjame volar junto a ti, déjame escabullirme dentro de tu corazón, quiero ponerle alas a tu alma para que vuele siempre junto a mi.

Imaginando aún estoy, aquellos besos que de amor me juraste, aquellas promesas que aún tengo en mi memoria como si fueran a cumplirse, aún sigo aquí sobre la fría noche intentando olvidar que alguna vez me quisiste.

¿Cuál es la receta para encontrar el amor?

Muchas veces indagué sobre el amor verdadero, incluso pensé que lo había llegado a sentir pero no fue así. El amor es tan sencillo que muchas veces lo tornamos difícil, es tan difícil decirle a esa persona especial que la quieres, para mí no, yo puedo sentirlo y decirlo en el momento preciso, puedo abrazar al amor, puedo sentirlo en lo más profundo de mi alma, deseando que cualquier persona pueda sentir lo mismo… (24 de enero, 2018).