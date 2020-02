‘Revancha’ entre JC Chávez y De la Hoya será en septiembre próximo

RÉCORD

La tercera pelea entre las leyendas del boxeo mundial Julio César Chávez y Óscar de la Hoya se hará en septiembre, aseguró el ídolo mexicano.

“A De la Hoya le va a tocar en septiembre”, declaró Chávez, quien recibirá el reconocimiento Mr Amigo 2019-2020 en la cuidad de Brownsville, Texas, el 28 de febrero.

Chávez y De la Hoya analizan la fecha y el lugar de su combate de exhibición, el cual tendrá como objetivo recaudar fondos para la fundación del ex púgil mexicano, que ayuda a los jóvenes a combatir las adicciones.

En las dos ocasiones anteriores, el púgil mexicano-estadounidense, campeón olímpico y 10 veces monarca mundial en seis divisiones, salió con los brazos en alto.

El 7 de junio de 1996 se midieron por el cetro Superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego, y el 18 de septiembre de 1998 disputaron el cinturón verde y oro Welter.

“Es una pelea de exhibición, así que no me pegue fuerte”, dijo entre risas De la Hoya, durante la conferencia ‘Martes de café’ del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) del 21 de enero.

“Ustedes saben que lo respeto y lo quiero muchísimo y él es mi compadre. A mí me gustaría hacer una tercera exhibición y la razón por la que me gustaría hacerla es para donar todo el dinero a buenas causas. El dinero que se recaude, lo que sea, darlo a la fundación de Chávez, que me fascina lo que está haciendo él, para ayudar”, agregó.

Chávez, considerado mejor boxeador mexicano de la historia, se medirá en la pelea de ‘revancha’ de exhibición ante Jorge ‘Travieso’ Arce el sábado 7 de marzo en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo.

La primera pelea, que se efectuó en noviembre pasado, la ganó la leyenda tricolor, quien fue boxeador profesional de 1980 a 2005, fue campeón mundial Superpluma, Ligero y Superligero, y se retiró con marca de 107-6-2, 85 KO’s.