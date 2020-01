Pide Guillermo Aréchiga al Congreso del Estado reformas para regular la operación de Uber, Cabify y Didi.

Jessica Meléndez

Guillermo Aréchiga Santamaría, titular de la Secretaría de Movilidad pidió a los diputados del Congreso del Estado que adicionen nuevas reformas a la Ley del Transporte del Estado para que los taxis que operan a través de plataformas como Uber, Didi y Cabify sean regulados.

Al comparecer ante el Poder Legislativo, señaló que existen diversas irregularidades dentro de las operación de las plataformas de taxis, debido a que no existen normas para que se establezca un número determinado para que puedan operar, así como los sitios donde deben circular.

“La Secretaría hoy no tiene facultades para limitarlo, no hay posibilidad de que la Secretaría diga hasta aquí o tienes que circular en este tramo o tienes que circular en este espacio, no tenemos facultades para ello estamos actuando en razón de la legislación vigente”, expresó.

Resaltó que otra irregularidad detectada fue que los conductores privados han formado una cartera de clientes para operar con la plataforma apagada.