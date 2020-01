Ingrid Coronado confiesa la tortura que la llevó a salir de Venga la Alegría

Quién

A poco más de un año de haber renunciado a la conducción del programa Venga la Alegría para enfocarse en su vida personal, Ingrid Coronado confesó por qué salió de la emisión matutina y la razón por la que no ha regresado a la televisión.

A través de una transmisión en vivo que publicó en su canal de YouTube, la conductora reveló los verdaderos detalles de los motivos que la orillaron a dejar el programa de TV Azteca, e incluso pensar en ya no volver a la televisión.

Coronado reconoció que el último año fue muy difícil y doloroso, por eso consideró necesario renunciar pues ya no soportaba pasar un minuto más fingiendo una sonrisa en un programa donde ya no se sentía cómoda.

En su transmisión, Ingrid confesó que llegó un momento en el que lloraba cuando sonaba la alarma para ir a trabajar, además, no podía concentrarse e incluso le costaba trabajo sonreír y, entre cada corte, se escondía en el baño a llorar.

“No puede ser que esté en un lugar donde soy tan infeliz, no estoy en condiciones de seguir haciendo este trabajo, pues entonces, ahora sí que con todo el dolor, con todo el terror y miedo que ustedes se podrán imaginar, tomé la decisión de salir de ese programa”, aseguró.

Aunque la exesposa de Fernando del Solar reconoció que al renunciar sintió una gran soledad y dolor por abandonar lo que por 19 años consideró su vida, además de sentir incertidumbre, pues ya no recibiría un sueldo para mantener a sus hijos, sin embargo, también fue un gran alivio y una desintoxicación para su vida.

Ingrid señaló que las personas se acostumbran tanto a algo, que, aunque nos esté haciendo daño, crean una codependencia que impide terminar con esa relación tóxica, aunque sea lo mejor.

“Después de salir de la televisión me doy cuenta que soy mucho más creativa, me despierto contenta, me despierto animada. La vida me ha traído a personas que son realmente increíbles”, aclaró.

Aunque dio a entender que no está en sus planes regresar a la televisión, quizás nunca más, sí reconoció que tiene muchos proyectos de lo que hará en su vida y que la llena de vida y emoción.

Uno de esos proyectos es ayudar a más personas con vídeos que publicará en YouTube. Además, adelantó que tiene planes con Mauricio Islas y con Alex Syntek, aunque no dio detalle de estos.

Además, reveló que tiene planeado crear una alianza con fundaciones para ayudar a los niños y otra más para apoyar a mujeres que están en la cárcel.

“Debo decirles que a pesar de todo el miedo de este año y de que ha sido sumamente duro, doloroso y difícil el saberme de pronto sola por el mundo, sola con mis tres chamacos, puedo decirles que estoy más viva que nunca, estoy encontrando la misión de la vida”, precisó.

Aunque ha recibido varias propuestas de trabajo para regresar a la televisión, de productores y de cadenas muy importantes, por más tentativas que sean, no piensa volver a arriesgarse a pasar por una situación similar a la que le hizo tanto daño.

“Pero no es lo que quiero, es algo que hice 19 años y que ahora quiero un cambio. Hoy estoy convencida de lo que quiero hacer y lo que quiero hacer es estar contigo”, puntualizó.