Estrategias contra la inseguridad

Mundo Rural

Hipólito Contreras

Los empresarios, los comerciantes, la sociedad en general alzan la voz contra la inseguridad que se vive en Puebla, hay un promedio de delitos diarios, homicidios y desapariciones de personas, Puebla de los Ángeles ya no es tan segura como antes.

Si bien como hemos dicho en diversidad de ocasiones que lo fundamental es atacar las causas de la inseguridad. Se deben crear las condiciones y ofrecer oportunidades de trabajo, estudio, vivienda, transporte, deportes, cultura, alimentación, salud, salarios dignos, infraestructura, servicios para todos, cuando esto ocurra la inseguridad se terminará casi de manera total.

Si el nuevo gobierno en sus tres niveles se pone a trabajar en este sentido, México avanzará a ser uno de los países no sólo de los más seguros, sino de los más desarrollados del mundo.

Sin embargo, para lograr este nivel llevará tiempo, seis años no son suficientes pero se

puede avanzar mucho si este gobierno se decide a cambiar ya el estado de cosas.

Mientras esto no suceda hay que trabajar en las

estrategias para combatir la inseguridad. Arriba, en el gobierno, debe haber inteligencia policial, una estructura, un cuerpo de seguridad que esté presente en cada uno de los 217 municipios del estado, y cada municipio debe tener un cuerpo de seguridad en cada comunidad, colonia, junta auxiliar, unidad habitacional, etc. Con esa estructura los delincuentes no podrán salir de ningún lado, no les será tan fácil.

Todo esto es caro, sí, porque se tiene que pagar a todos los que vigilen, se les debe capacitar y equipar, pero no hay de otra, es la única forma de combatir la inseguridad en estos momentos.

Todo esto debe formar parte de la estructura de seguridad a nivel estatal y municipal, una estructura bien montada, organizada y capacitada. A esta estructura se le sumará la seguridad federal en cada uno de los municipios.

Cada uno de los caminos, carreteras y autopistas deben estar vigilados las 24 horas, un patrullaje constante, ningún delincuente