Se cumplió el año del accidente aéreo y sigue el silencio: Hipólito Contreras

Mundo Rural

Hipólito Contreras

Se ha cumplido el año del accidente aéreo ocurrido el 24 de diciembre del 2018 en el que perdieron la vida la ex gobernadora Martha Erika Alonso, el Senador Rafael Moreno Valle, los dos pilotos y el secretario del ex gobernador, sin embargo, nada se ha dicho oficialmente sobre las causas de la caída del helicóptero en un terreno del municipio de Coronango.

Todo accidente tiene una explicación técnica sobre las causas del mismo, una falla mecánica, muerte repentina del piloto, un atentado, un artefacto explosivo, se acabó el combustible, factores climáticos, etc, siempre hay una causa, para eso son las investigaciones que se hacen, siempre se llega a una conclusión.

En este caso nada se dice, lo que hay es un silencio total, algunos medios han dicho que la causa fue el rotor, luego dijeron que eso era una causa mínima, no tanto para que se cayera la aeronave.

Un año suficiente para que se hayan hecho las investigaciones y se tenga una conclusión, una respuesta oficial sobre lo que ocurrió.

Un día después del accidente el presidente de la replica afirmó que se llegaría a la verdad, que los motores o turbinas, serían llevados a Canadá e Italia para su revisión, que vendrían los mejores expertos del mundo a hacer las investigaciones, además de las que harían las autoridades mexicanas, pero nada se ha hecho.

No vaya a ser que al final la posición oficial sea que el veredicto final se dará a conocer dentro de 10 años por razones de Estado, si es así le habrá echado tierra al asunto, dentro de 10 años ya a nadie le interesará lo que haya pasado.

Si estamos en el gobierno de la cuarta transformación, en el gobierno que combate la corrupción y la mentira, esta es una muy buena oportunidad para que lo demuestre diciendo lo que realmente pasó en el helicopterazo del 24 diciembre del 2018.

Si fue un lamentable accidente que se diga, si fue una atentado que se diga, los poblanos piden se les informe lo que sucedió, el accidente no puede quedarse así.

Si no se aclara es porque las autoridades no quieren que se aclare. ¿ hay accidentes que no deben de aclararse? ¿ deben quedarse así para siempre? ¿ que pasa si se aclara? No pasaría nada, simplemente se llegó a la verdad y es lo mejor.

No es el primer ni el último helicóptero que se cae, ha habido varios y habrá más, porque siempre ha habido accidentes, y si este lo fue que se diga, y si fueron otras causas también que se diga.

En este caso el helicóptero accidentado era nuevo, 7 años de antigüedad, avanzada tecnología, última generación, pero pudo haber fallado, que los especialistas nos digan desde el punto de vista técnico lo que pasó.

El gobierno de la cuarta transformación debe informar a los poblanos y al pueblo de México lo que pasó.