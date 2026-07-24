¡Prepárate!: Viernes caluroso, soleado y sin lluvia en Puebla capital

María Tenahua

Este viernes 24 de julio, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se espera el cielo mayormente despejado, con un pronóstico del 15 por ciento de probabilidad de lluvia y acumulación estimada de cinco milímetros.

Con una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 11 grados y vientos entre 10 y 23 kilómetros por hora.